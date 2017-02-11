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"الصحة" تعلن إصابة رجل ستيني بكورونا الشرق الأوسط بالحفر

سجلت حالتين يوم أمس لرجلين الأولى في النعيرية والأخرى بمكة

أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة اليوم حالة إصابة "كورونا- المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو ما تسمى بـ"كورونا الشرق الأوسط" لرجل عمره 68 عامًا بمدينة حفر الباطن، فيما لم تحدد بعد ما إذا كانت الحالة قد خالطت الإبل.

فيما سجل مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة يوم أمس حالتي إصابة "كورونا- المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو ما تسمى بـ"كورونا الشرق الأوسط" الأولى لرجل يبلغ من العمر 53 عامًا بمدينة النعيرية بالمنطقة الشرقية، وأخرى لرجل عمره 47 عامًا في مدينة مكة المكرمة، فيما لم تحدد بعد ما إذا كانت الحالتان قد خالطتا الإبل.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن إصابة رجل ستيني بكورونا الشرق الأوسط بالحفر
سبق

أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة اليوم حالة إصابة "كورونا- المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو ما تسمى بـ"كورونا الشرق الأوسط" لرجل عمره 68 عامًا بمدينة حفر الباطن، فيما لم تحدد بعد ما إذا كانت الحالة قد خالطت الإبل.

فيما سجل مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة يوم أمس حالتي إصابة "كورونا- المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو ما تسمى بـ"كورونا الشرق الأوسط" الأولى لرجل يبلغ من العمر 53 عامًا بمدينة النعيرية بالمنطقة الشرقية، وأخرى لرجل عمره 47 عامًا في مدينة مكة المكرمة، فيما لم تحدد بعد ما إذا كانت الحالتان قد خالطتا الإبل.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
02:44 PM

"الصحة" تعلن إصابة رجل ستيني بكورونا الشرق الأوسط بالحفر

سجلت حالتين يوم أمس لرجلين الأولى في النعيرية والأخرى بمكة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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4,540

أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة اليوم حالة إصابة "كورونا- المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو ما تسمى بـ"كورونا الشرق الأوسط" لرجل عمره 68 عامًا بمدينة حفر الباطن، فيما لم تحدد بعد ما إذا كانت الحالة قد خالطت الإبل.

فيما سجل مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة يوم أمس حالتي إصابة "كورونا- المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو ما تسمى بـ"كورونا الشرق الأوسط" الأولى لرجل يبلغ من العمر 53 عامًا بمدينة النعيرية بالمنطقة الشرقية، وأخرى لرجل عمره 47 عامًا في مدينة مكة المكرمة، فيما لم تحدد بعد ما إذا كانت الحالتان قد خالطتا الإبل.

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