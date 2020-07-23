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"الصحة" تعلن تسجيل 2238 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 260394

باكستان: 1763 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 5709 حالات

سجلت باكستان 1763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و32 حالة وفاة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 269190 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5709 حالات وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 213175 حالة، بينما توجد 1382 حالة في وضع حرج.

فيروس كورونا الجديد

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باكستان: 1763 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت باكستان 1763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و32 حالة وفاة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 269190 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5709 حالات وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 213175 حالة، بينما توجد 1382 حالة في وضع حرج.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
06:13 PM

باكستان: 1763 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 5709 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان 1763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و32 حالة وفاة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 269190 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5709 حالات وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 213175 حالة، بينما توجد 1382 حالة في وضع حرج.

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