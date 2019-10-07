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إمارة الباحة تنفي ادعاء مؤسسة تنظيمها لمهرجان الربيع وتتوعد بالمحاسبة

أعلنت بدء قبول الجهات الراغبة بإقامة الفعالية في محافظات الشريط التهامي

نفت إمارة منطقة الباحة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم، ادعاء إحدى المؤسسات لتنظيم الاحتفالات والمهرجانات، وإعلانها بأنها الجهة التي ستنفذ فعاليات مهرجان ربيع الباحة بمحافظات الشريط التهامي من المنطقة.

وأكدت إمارة منطقة الباحة، أنه لم يُسلم المهرجان لأي مؤسسة حتى تاريخه، معلنة عن بدء قبول المؤسسات الراغبة في إقامة مهرجان ربيع الباحة بجميع محافظات القطاع التهامي.

وبيّنت أن على المؤسسات الراغبة في دخول المنافسة إرفاق كامل الأوراق المطلوبة مع الملف التعريفي الخاص بالمؤسسة وإرسالها عبر البريد الإلكترونيFestivals@albaha.gov.sa ، وحددت إمارة الباحة آخر موعد لقبول الطلبات يوم الخميس الموافق 24/ 10/ 2019 .

وختمت إمارة المنطقة بيانها بالتأكيد على أن من يحاول أن ينشر إعلاناً في هذا الشأن بدون علم مقام الإمارة سيتم محاسبته وفق النظام.

امارة الباحة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إمارة الباحة تنفي ادعاء مؤسسة تنظيمها لمهرجان الربيع وتتوعد بالمحاسبة
سبق

نفت إمارة منطقة الباحة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم، ادعاء إحدى المؤسسات لتنظيم الاحتفالات والمهرجانات، وإعلانها بأنها الجهة التي ستنفذ فعاليات مهرجان ربيع الباحة بمحافظات الشريط التهامي من المنطقة.

وأكدت إمارة منطقة الباحة، أنه لم يُسلم المهرجان لأي مؤسسة حتى تاريخه، معلنة عن بدء قبول المؤسسات الراغبة في إقامة مهرجان ربيع الباحة بجميع محافظات القطاع التهامي.

وبيّنت أن على المؤسسات الراغبة في دخول المنافسة إرفاق كامل الأوراق المطلوبة مع الملف التعريفي الخاص بالمؤسسة وإرسالها عبر البريد الإلكترونيFestivals@albaha.gov.sa ، وحددت إمارة الباحة آخر موعد لقبول الطلبات يوم الخميس الموافق 24/ 10/ 2019 .

وختمت إمارة المنطقة بيانها بالتأكيد على أن من يحاول أن ينشر إعلاناً في هذا الشأن بدون علم مقام الإمارة سيتم محاسبته وفق النظام.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
06:14 PM

إمارة الباحة تنفي ادعاء مؤسسة تنظيمها لمهرجان الربيع وتتوعد بالمحاسبة

أعلنت بدء قبول الجهات الراغبة بإقامة الفعالية في محافظات الشريط التهامي

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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1,394

نفت إمارة منطقة الباحة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم، ادعاء إحدى المؤسسات لتنظيم الاحتفالات والمهرجانات، وإعلانها بأنها الجهة التي ستنفذ فعاليات مهرجان ربيع الباحة بمحافظات الشريط التهامي من المنطقة.

وأكدت إمارة منطقة الباحة، أنه لم يُسلم المهرجان لأي مؤسسة حتى تاريخه، معلنة عن بدء قبول المؤسسات الراغبة في إقامة مهرجان ربيع الباحة بجميع محافظات القطاع التهامي.

وبيّنت أن على المؤسسات الراغبة في دخول المنافسة إرفاق كامل الأوراق المطلوبة مع الملف التعريفي الخاص بالمؤسسة وإرسالها عبر البريد الإلكترونيFestivals@albaha.gov.sa ، وحددت إمارة الباحة آخر موعد لقبول الطلبات يوم الخميس الموافق 24/ 10/ 2019 .

وختمت إمارة المنطقة بيانها بالتأكيد على أن من يحاول أن ينشر إعلاناً في هذا الشأن بدون علم مقام الإمارة سيتم محاسبته وفق النظام.

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