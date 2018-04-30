كوريا الجنوبية تسجّل 661 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 122,007، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1828.
سجلت كوريا الجنوبية 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 122,007، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1828.
سجلت كوريا الجنوبية 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 122,007، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1828.
سجلت كوريا الجنوبية 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 122,007، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1828.