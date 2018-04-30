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كوريا الجنوبية تسجّل 661 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت كوريا الجنوبية 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 122,007، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1828.

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كوريا الجنوبية تسجّل 661 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 122,007، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1828.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
01:14 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
02:28 PM

كوريا الجنوبية تسجّل 661 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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سجلت كوريا الجنوبية 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 122,007، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1828.

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