قوات سوريا الديمقراطية تستعيد السيطرة على كامل رأس العين

المرصد السوري: بعد اشتباكات عنيفة مع القوات التركية والمسلحين

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من استعادة كامل مدينة رأس العين القريبة من الحدود مع تركيا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، بأن استعادة "قسد" للمدينة جاءت في إطار الهجوم المعاكس الذي بدأته مساء أمس، وبعد اشتباكات عنيفة مع القوات التركية والمسلحين الموالين لها في المنطقة.

وأوضح البيان أن قوات "قسد"، تمكنوا من استعادة السيطرة على كامل مدينة رأس العين؛ ليقتصر وجود القوات التركية على منطقة معبر رأس العين.