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أخضر الصالات يلاقي عمان لحجز بطاقة التأهل لنهائيات آسيا

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات يوم غدٍ الأحد ثالث مواجهاته ضمن تصفيات غرب آسيا المقامة حالياً في البحرين والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 في تركمانستان، وذلك عندما يواجه نظيره منتخب عمان على صالة مدينة خليفة الرياضية بالمنامة.

ميدانياً، أنهى "الأخضر" استعداداته لمباراة عمان بإقامة حصة تدريبية أقيمت على صالة نادي الشباب البحريني بإشراف الإسباني لويس فونسيكا الذي رسم خطة وتشكيلة المواجهة من خلال تجهيز الأسماء التي ستشارك في اللقاء وتطبيق النهج الذي سينتهجه.

يذكر أن المنتخب يدخل اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل لحصد إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية إلى كأس آسيا المقبلة.

المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات نهائيات كأس آسيا 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الصالات يلاقي عمان لحجز بطاقة التأهل لنهائيات آسيا
سبق

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات يوم غدٍ الأحد ثالث مواجهاته ضمن تصفيات غرب آسيا المقامة حالياً في البحرين والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 في تركمانستان، وذلك عندما يواجه نظيره منتخب عمان على صالة مدينة خليفة الرياضية بالمنامة.

ميدانياً، أنهى "الأخضر" استعداداته لمباراة عمان بإقامة حصة تدريبية أقيمت على صالة نادي الشباب البحريني بإشراف الإسباني لويس فونسيكا الذي رسم خطة وتشكيلة المواجهة من خلال تجهيز الأسماء التي ستشارك في اللقاء وتطبيق النهج الذي سينتهجه.

يذكر أن المنتخب يدخل اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل لحصد إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية إلى كأس آسيا المقبلة.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
08:52 PM

أخضر الصالات يلاقي عمان لحجز بطاقة التأهل لنهائيات آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات يوم غدٍ الأحد ثالث مواجهاته ضمن تصفيات غرب آسيا المقامة حالياً في البحرين والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 في تركمانستان، وذلك عندما يواجه نظيره منتخب عمان على صالة مدينة خليفة الرياضية بالمنامة.

ميدانياً، أنهى "الأخضر" استعداداته لمباراة عمان بإقامة حصة تدريبية أقيمت على صالة نادي الشباب البحريني بإشراف الإسباني لويس فونسيكا الذي رسم خطة وتشكيلة المواجهة من خلال تجهيز الأسماء التي ستشارك في اللقاء وتطبيق النهج الذي سينتهجه.

يذكر أن المنتخب يدخل اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل لحصد إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية إلى كأس آسيا المقبلة.

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