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"مدني جازان" يدعو للحذر بعد تنبيه "الأرصاد"

رياح تؤدي إلى تدني مدى الرؤية حتى الـ 8 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد"، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وقد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات، الدرب, والريث, والعارضة, وفيفاء, وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة ليلاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" يدعو للحذر بعد تنبيه "الأرصاد"
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد"، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وقد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات، الدرب, والريث, والعارضة, وفيفاء, وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة ليلاً.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
02:30 PM

"مدني جازان" يدعو للحذر بعد تنبيه "الأرصاد"

رياح تؤدي إلى تدني مدى الرؤية حتى الـ 8 مساءً

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
2,903

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد"، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وقد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات، الدرب, والريث, والعارضة, وفيفاء, وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة ليلاً.

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