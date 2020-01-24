النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام

بعد إصابة مئات الأشخاص به في الصين

أعلنت الحكومة اليابانية، أمس، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وذلك بعد إصابة مئات الأشخاص به في الصين.

وتمّ نقل رجل إلى مستشفى في طوكيو بعد عودته من زيارة لمدينة ووهان في وسط الصين، بعد تأكيد إصابته بالفيروس.

ووصل الرجل وهو في الأربعينيات من العمر إلى اليابان يوم الأحد، وظهرت عليه أعراض للحمّى يوم الإثنين، واشتدت عليه الأعراض وذهب لمستشفى يوم الأربعاء، وتمّ تشخيص إصابته بالتهاب رئوي، حسب وزارة الصحة.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ إنه سيعزّز تدابير مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وفي السياق نفسه، سجّلت كوريا الجنوبية ثاني حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا الجديد بعد ظهور أعراض المرض على شخص وصل مطار كيمبو الدولي- غربي العاصمة الكورية سيئول، الأربعاء الماضي، وأظهرت التحاليل إصابته بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

كما أكّدت السلطات الفيتنامية، أمس، تشخيص أول حالتَي إصابة بفيروس كورونا الجديد، لمواطنين صينيين اثنين في مدينة هو تشي مينه.

وأوضحت السلطات أن أول حالتَي إصابة بالفيروس في فيتنام هما لرجل مُسِن وابنه، ووصل الرجل إلى فيتنام قادماً من مدينة ووهان في الصين لزيارة ابنه في مدينة نها ترانج بوسط فيتنام.

كما تتحفظ السلطات على طالبة في الحجر الصحي بمستشفى في هانوي، بعد إصابتها بحمّى وآلام في الحلق بعد عودتها من ووهان قبل أسبوع.

الحكومة اليابانية فيروس كورونا الجديد الصين

الرئيسية/ محطات

اعلان
تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام
سبق

أعلنت الحكومة اليابانية، أمس، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وذلك بعد إصابة مئات الأشخاص به في الصين.

وتمّ نقل رجل إلى مستشفى في طوكيو بعد عودته من زيارة لمدينة ووهان في وسط الصين، بعد تأكيد إصابته بالفيروس.

ووصل الرجل وهو في الأربعينيات من العمر إلى اليابان يوم الأحد، وظهرت عليه أعراض للحمّى يوم الإثنين، واشتدت عليه الأعراض وذهب لمستشفى يوم الأربعاء، وتمّ تشخيص إصابته بالتهاب رئوي، حسب وزارة الصحة.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ إنه سيعزّز تدابير مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وفي السياق نفسه، سجّلت كوريا الجنوبية ثاني حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا الجديد بعد ظهور أعراض المرض على شخص وصل مطار كيمبو الدولي- غربي العاصمة الكورية سيئول، الأربعاء الماضي، وأظهرت التحاليل إصابته بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

كما أكّدت السلطات الفيتنامية، أمس، تشخيص أول حالتَي إصابة بفيروس كورونا الجديد، لمواطنين صينيين اثنين في مدينة هو تشي مينه.

وأوضحت السلطات أن أول حالتَي إصابة بالفيروس في فيتنام هما لرجل مُسِن وابنه، ووصل الرجل إلى فيتنام قادماً من مدينة ووهان في الصين لزيارة ابنه في مدينة نها ترانج بوسط فيتنام.

كما تتحفظ السلطات على طالبة في الحجر الصحي بمستشفى في هانوي، بعد إصابتها بحمّى وآلام في الحلق بعد عودتها من ووهان قبل أسبوع.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
01:29 PM

تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام

بعد إصابة مئات الأشخاص به في الصين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
683

أعلنت الحكومة اليابانية، أمس، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وذلك بعد إصابة مئات الأشخاص به في الصين.

وتمّ نقل رجل إلى مستشفى في طوكيو بعد عودته من زيارة لمدينة ووهان في وسط الصين، بعد تأكيد إصابته بالفيروس.

ووصل الرجل وهو في الأربعينيات من العمر إلى اليابان يوم الأحد، وظهرت عليه أعراض للحمّى يوم الإثنين، واشتدت عليه الأعراض وذهب لمستشفى يوم الأربعاء، وتمّ تشخيص إصابته بالتهاب رئوي، حسب وزارة الصحة.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ إنه سيعزّز تدابير مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وفي السياق نفسه، سجّلت كوريا الجنوبية ثاني حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا الجديد بعد ظهور أعراض المرض على شخص وصل مطار كيمبو الدولي- غربي العاصمة الكورية سيئول، الأربعاء الماضي، وأظهرت التحاليل إصابته بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

كما أكّدت السلطات الفيتنامية، أمس، تشخيص أول حالتَي إصابة بفيروس كورونا الجديد، لمواطنين صينيين اثنين في مدينة هو تشي مينه.

وأوضحت السلطات أن أول حالتَي إصابة بالفيروس في فيتنام هما لرجل مُسِن وابنه، ووصل الرجل إلى فيتنام قادماً من مدينة ووهان في الصين لزيارة ابنه في مدينة نها ترانج بوسط فيتنام.

كما تتحفظ السلطات على طالبة في الحجر الصحي بمستشفى في هانوي، بعد إصابتها بحمّى وآلام في الحلق بعد عودتها من ووهان قبل أسبوع.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,293
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,152
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,588
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,255

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة