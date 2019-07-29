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كوريا الجنوبية تعتزم إرسال وحدة بحرية إلى الخليج لحماية ناقلات النفط

تعمل في المياه الواقعة قبالة الصومال

ذكرت صحيفة مايكيونج الكورية الجنوبية، اليوم (الاثنين) أن كوريا الجنوبية تعتزم الانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بوحدة بحرية تضم مدمرة للمساعدة في حماية ناقلات النفط خلال عبورها مضيق هرمز.

ونقلت "مايكيونج" عن مسؤول حكومي كبير لم تذكر اسمه، أن كوريا الجنوبية قررت إرسال وحدة تشيونجاي لمكافحة القرصنة، والتي تعمل في المياه الواقعة قبالة الصومال ربما مع طائرات هليكوبتر.

من جهتها، أشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إلى أن الحكومة تبحث سبل حماية سفنها في المنطقة ولكن لم يتخذ قرار بعد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال الأسبوع الماضي: "إن واشنطن طلبت من كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وألمانيا وأستراليا ودول أخرى المشاركة".

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كوريا الجنوبية تعتزم إرسال وحدة بحرية إلى الخليج لحماية ناقلات النفط
سبق

ذكرت صحيفة مايكيونج الكورية الجنوبية، اليوم (الاثنين) أن كوريا الجنوبية تعتزم الانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بوحدة بحرية تضم مدمرة للمساعدة في حماية ناقلات النفط خلال عبورها مضيق هرمز.

ونقلت "مايكيونج" عن مسؤول حكومي كبير لم تذكر اسمه، أن كوريا الجنوبية قررت إرسال وحدة تشيونجاي لمكافحة القرصنة، والتي تعمل في المياه الواقعة قبالة الصومال ربما مع طائرات هليكوبتر.

من جهتها، أشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إلى أن الحكومة تبحث سبل حماية سفنها في المنطقة ولكن لم يتخذ قرار بعد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال الأسبوع الماضي: "إن واشنطن طلبت من كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وألمانيا وأستراليا ودول أخرى المشاركة".

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
08:51 PM

كوريا الجنوبية تعتزم إرسال وحدة بحرية إلى الخليج لحماية ناقلات النفط

تعمل في المياه الواقعة قبالة الصومال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة مايكيونج الكورية الجنوبية، اليوم (الاثنين) أن كوريا الجنوبية تعتزم الانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بوحدة بحرية تضم مدمرة للمساعدة في حماية ناقلات النفط خلال عبورها مضيق هرمز.

ونقلت "مايكيونج" عن مسؤول حكومي كبير لم تذكر اسمه، أن كوريا الجنوبية قررت إرسال وحدة تشيونجاي لمكافحة القرصنة، والتي تعمل في المياه الواقعة قبالة الصومال ربما مع طائرات هليكوبتر.

من جهتها، أشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إلى أن الحكومة تبحث سبل حماية سفنها في المنطقة ولكن لم يتخذ قرار بعد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال الأسبوع الماضي: "إن واشنطن طلبت من كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وألمانيا وأستراليا ودول أخرى المشاركة".

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