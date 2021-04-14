كندا .. وفيات "كورونا" ترتفع إلى 734

عدد الإصابات يصل لـ 24.804

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في كندا بنحو تسعة بالمائة ليصل إلى 734، اليوم (الاثنين)، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية.

وبيّنت الوكالة أنه بحلول الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق البلاد (1500 بتوقيت جرينتش)، ارتفع إجمالي عدد الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى 24804، وفقًا لـ"رويترز".

وكان عدد الوفيات بلغ حتى التوقيت ذاته أمس 674، بينما بلغ عدد الإصابات 23719.