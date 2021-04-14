النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كندا .. وفيات "كورونا" ترتفع إلى 734

عدد الإصابات يصل لـ 24.804

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في كندا بنحو تسعة بالمائة ليصل إلى 734، اليوم (الاثنين)، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية.

وبيّنت الوكالة أنه بحلول الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق البلاد (1500 بتوقيت جرينتش)، ارتفع إجمالي عدد الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى 24804، وفقًا لـ"رويترز".

وكان عدد الوفيات بلغ حتى التوقيت ذاته أمس 674، بينما بلغ عدد الإصابات 23719.

كندا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كندا .. وفيات "كورونا" ترتفع إلى 734
سبق

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في كندا بنحو تسعة بالمائة ليصل إلى 734، اليوم (الاثنين)، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية.

وبيّنت الوكالة أنه بحلول الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق البلاد (1500 بتوقيت جرينتش)، ارتفع إجمالي عدد الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى 24804، وفقًا لـ"رويترز".

وكان عدد الوفيات بلغ حتى التوقيت ذاته أمس 674، بينما بلغ عدد الإصابات 23719.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
08:57 PM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
02:52 AM

كندا .. وفيات "كورونا" ترتفع إلى 734

عدد الإصابات يصل لـ 24.804

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,580

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في كندا بنحو تسعة بالمائة ليصل إلى 734، اليوم (الاثنين)، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية.

وبيّنت الوكالة أنه بحلول الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق البلاد (1500 بتوقيت جرينتش)، ارتفع إجمالي عدد الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى 24804، وفقًا لـ"رويترز".

وكان عدد الوفيات بلغ حتى التوقيت ذاته أمس 674، بينما بلغ عدد الإصابات 23719.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,196
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,025
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,243

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة