النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قفزة للصواريخ المستعملة.. كبسولة كرو دراجون تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

قطعت المسافة في أقل من 19 ساعة

بعد أقل من 19 ساعة من انطلاقها من فلوريدا التحمت الكبسولة كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس، التي تقل رائدي الفضاء بوب بنكين ودوج هيرلي بمحطة الفضاء الدولية، اليوم (الأحد)، لتصبح أول كبسولة أمريكية مأهولة تقوم بهذه المهمة منذ 2011.

وتمثل عملية الإطلاق التي نفذتها أمس شركة صناعة الصواريخ الخاصة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، قفزة جديدة بمجال الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، الذي اقتحمته الشركة بهدف القيام برحلات أقل كلفة وأكثر تكراراً، وفقاً لـ"رويترز".

ويعد الإطلاق أول سابقة لقيام شركة تجارية بتطوير مركبات فضائية، تنقل رواد فضاء أمريكيين وامتلاكها وتشغيلها بالكامل، وليس إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا".

وانطلق مكوك الفضاء فالكون 9 التابع لسبيس إكس، من مركز كنيدي للفضاء في الساعة 3:22 مساء أمس بالتوقيت المحلي (19:22 بتوقيت جرينتش) في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
قفزة للصواريخ المستعملة.. كبسولة كرو دراجون تلتحم بمحطة الفضاء الدولية
سبق

بعد أقل من 19 ساعة من انطلاقها من فلوريدا التحمت الكبسولة كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس، التي تقل رائدي الفضاء بوب بنكين ودوج هيرلي بمحطة الفضاء الدولية، اليوم (الأحد)، لتصبح أول كبسولة أمريكية مأهولة تقوم بهذه المهمة منذ 2011.

وتمثل عملية الإطلاق التي نفذتها أمس شركة صناعة الصواريخ الخاصة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، قفزة جديدة بمجال الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، الذي اقتحمته الشركة بهدف القيام برحلات أقل كلفة وأكثر تكراراً، وفقاً لـ"رويترز".

ويعد الإطلاق أول سابقة لقيام شركة تجارية بتطوير مركبات فضائية، تنقل رواد فضاء أمريكيين وامتلاكها وتشغيلها بالكامل، وليس إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا".

وانطلق مكوك الفضاء فالكون 9 التابع لسبيس إكس، من مركز كنيدي للفضاء في الساعة 3:22 مساء أمس بالتوقيت المحلي (19:22 بتوقيت جرينتش) في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
07:47 PM

قفزة للصواريخ المستعملة.. كبسولة كرو دراجون تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

قطعت المسافة في أقل من 19 ساعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,338

بعد أقل من 19 ساعة من انطلاقها من فلوريدا التحمت الكبسولة كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس، التي تقل رائدي الفضاء بوب بنكين ودوج هيرلي بمحطة الفضاء الدولية، اليوم (الأحد)، لتصبح أول كبسولة أمريكية مأهولة تقوم بهذه المهمة منذ 2011.

وتمثل عملية الإطلاق التي نفذتها أمس شركة صناعة الصواريخ الخاصة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، قفزة جديدة بمجال الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، الذي اقتحمته الشركة بهدف القيام برحلات أقل كلفة وأكثر تكراراً، وفقاً لـ"رويترز".

ويعد الإطلاق أول سابقة لقيام شركة تجارية بتطوير مركبات فضائية، تنقل رواد فضاء أمريكيين وامتلاكها وتشغيلها بالكامل، وليس إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا".

وانطلق مكوك الفضاء فالكون 9 التابع لسبيس إكس، من مركز كنيدي للفضاء في الساعة 3:22 مساء أمس بالتوقيت المحلي (19:22 بتوقيت جرينتش) في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,675
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,007
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,985
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,755

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة