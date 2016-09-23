المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة
قال: يبدأ الناس إشعال النار مساءً في البر وذلك شمال #السعودية
قال الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات): عادة يتميز فصل #الخريف بأنه أقل الفصول في حدوث العواصف الغبارية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا (90 درجة)، وتغرب من الغرب تمامًا (270 درجة).
وتابع: قد يبدأ الناس إشعال النار مساءً في البر؛ وذلك شمال #السعودية، وانخفاضٌ محسوس في درجة الحرارة الصغرى.
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-09-23
قال الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات): عادة يتميز فصل #الخريف بأنه أقل الفصول في حدوث العواصف الغبارية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا (90 درجة)، وتغرب من الغرب تمامًا (270 درجة).
وتابع: قد يبدأ الناس إشعال النار مساءً في البر؛ وذلك شمال #السعودية، وانخفاضٌ محسوس في درجة الحرارة الصغرى.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
09:12 AM
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة
قال: يبدأ الناس إشعال النار مساءً في البر وذلك شمال #السعودية
قال الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات): عادة يتميز فصل #الخريف بأنه أقل الفصول في حدوث العواصف الغبارية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا (90 درجة)، وتغرب من الغرب تمامًا (270 درجة).
وتابع: قد يبدأ الناس إشعال النار مساءً في البر؛ وذلك شمال #السعودية، وانخفاضٌ محسوس في درجة الحرارة الصغرى.