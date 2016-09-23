المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة

قال: يبدأ الناس إشعال النار مساءً في البر وذلك شمال #السعودية

قال الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات): عادة يتميز فصل #الخريف بأنه أقل الفصول في حدوث العواصف الغبارية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا (90 درجة)، وتغرب من الغرب تمامًا (270 درجة).

وتابع: قد يبدأ الناس إشعال النار مساءً في البر؛ وذلك شمال #السعودية، وانخفاضٌ محسوس في درجة الحرارة الصغرى.