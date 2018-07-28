النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنفيذاً لدوره في حفظ الحقوق.. "وافي" يحقق في المخالفات المرصودة لمشروع "الواجهة"

شملت تأخراً في أعمال التنفيذ وفي مواعيد تسليم الوحدات للمستفيدين وفق العقود المبرمة

أكّدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" وضمن متابعتها المستمرة، تعاملها مع عدد من الملاحظات المرصودة في مشروع "الواجهة" السكني الواقع في مدينة الدمام، شملت تأخراً في أعمال التنفيذ، وتأخراً في مواعيد تسليم الوحدات للمستفيدين وفق العقود المبرمة، مشدّدة على اتخاذها الإجراءات النظامية وذلك بإعداد تقارير خاصة بشأن ما تم رصده ومعالجة الملاحظات في وقت قصير.

وبيّنت اللجنة أنها تعمل بشكل مستمر على متابعة مستوى تنفيذ مشاريع البيع على الخارطة والتحقّق المستمر من ضمان التزام المطوّرين بالمواصفات والاشتراطات الفنيّة والهندسية المعتمدة، بما يضمن تسليمها للمستفيدين في أوقاتها المحددة وبالمعايير المنصوص عليها، مؤكدة اتخاذها ما يلزم تجاه جميع الملاحظات والشكاوى التي ترصدها أو يقدمها المستفيدون، ومن ضمنها ما ورد من ملاحظات وشكاوى على مشروع "الواجهة" في الدمام وفقاً للإجراءات النظامية لدى "وافي".

ونوّهت اللجنة بأنه وفي إطار دورها الإشرافي واهتمامها بحفظ حقوق جميع الأطراف، فقد تم التعامل مع ما تم رصده بحسب الإجراءات والأنظمة المتّبعة، إذ يجري حالياً تحقيق مفصّل بشأن المشروع، وذلك عبر فريق فنّي مختص يقوم بالتحقق من الملاحظات والشكاوى الواردة والعمل على حصرها، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة التي تحفظ حقوق الجميع".

يُذكر أن المشاريع السكنية للوحدات تحت الإنشاء تحظى بإشراف مباشر ودقيق من قبل لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" سواء لمشاريع القطاع الخاص أو المشاريع التي ينفذها برنامج "سكني" والبالغ عددها 101 مشروع توفر ما يقرب من 144 ألف وحدة سكنية؛ وذلك للتأكد من سلامة الوحدة السكنية وضمان تنفيذها من المطور بما يتوافق مع الاشتراطات المرسومة وبما يرضي المستفيد النهائي، عبر متابعة المراحل المختلفة لنسب إنجاز البناء والتطوير في المشاريع خدمة لقطاع الإسكان الذي يسهم بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنفيذاً لدوره في حفظ الحقوق.. "وافي" يحقق في المخالفات المرصودة لمشروع "الواجهة"
سبق

أكّدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" وضمن متابعتها المستمرة، تعاملها مع عدد من الملاحظات المرصودة في مشروع "الواجهة" السكني الواقع في مدينة الدمام، شملت تأخراً في أعمال التنفيذ، وتأخراً في مواعيد تسليم الوحدات للمستفيدين وفق العقود المبرمة، مشدّدة على اتخاذها الإجراءات النظامية وذلك بإعداد تقارير خاصة بشأن ما تم رصده ومعالجة الملاحظات في وقت قصير.

وبيّنت اللجنة أنها تعمل بشكل مستمر على متابعة مستوى تنفيذ مشاريع البيع على الخارطة والتحقّق المستمر من ضمان التزام المطوّرين بالمواصفات والاشتراطات الفنيّة والهندسية المعتمدة، بما يضمن تسليمها للمستفيدين في أوقاتها المحددة وبالمعايير المنصوص عليها، مؤكدة اتخاذها ما يلزم تجاه جميع الملاحظات والشكاوى التي ترصدها أو يقدمها المستفيدون، ومن ضمنها ما ورد من ملاحظات وشكاوى على مشروع "الواجهة" في الدمام وفقاً للإجراءات النظامية لدى "وافي".

ونوّهت اللجنة بأنه وفي إطار دورها الإشرافي واهتمامها بحفظ حقوق جميع الأطراف، فقد تم التعامل مع ما تم رصده بحسب الإجراءات والأنظمة المتّبعة، إذ يجري حالياً تحقيق مفصّل بشأن المشروع، وذلك عبر فريق فنّي مختص يقوم بالتحقق من الملاحظات والشكاوى الواردة والعمل على حصرها، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة التي تحفظ حقوق الجميع".

يُذكر أن المشاريع السكنية للوحدات تحت الإنشاء تحظى بإشراف مباشر ودقيق من قبل لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" سواء لمشاريع القطاع الخاص أو المشاريع التي ينفذها برنامج "سكني" والبالغ عددها 101 مشروع توفر ما يقرب من 144 ألف وحدة سكنية؛ وذلك للتأكد من سلامة الوحدة السكنية وضمان تنفيذها من المطور بما يتوافق مع الاشتراطات المرسومة وبما يرضي المستفيد النهائي، عبر متابعة المراحل المختلفة لنسب إنجاز البناء والتطوير في المشاريع خدمة لقطاع الإسكان الذي يسهم بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
02:26 PM

تنفيذاً لدوره في حفظ الحقوق.. "وافي" يحقق في المخالفات المرصودة لمشروع "الواجهة"

شملت تأخراً في أعمال التنفيذ وفي مواعيد تسليم الوحدات للمستفيدين وفق العقود المبرمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,483

أكّدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" وضمن متابعتها المستمرة، تعاملها مع عدد من الملاحظات المرصودة في مشروع "الواجهة" السكني الواقع في مدينة الدمام، شملت تأخراً في أعمال التنفيذ، وتأخراً في مواعيد تسليم الوحدات للمستفيدين وفق العقود المبرمة، مشدّدة على اتخاذها الإجراءات النظامية وذلك بإعداد تقارير خاصة بشأن ما تم رصده ومعالجة الملاحظات في وقت قصير.

وبيّنت اللجنة أنها تعمل بشكل مستمر على متابعة مستوى تنفيذ مشاريع البيع على الخارطة والتحقّق المستمر من ضمان التزام المطوّرين بالمواصفات والاشتراطات الفنيّة والهندسية المعتمدة، بما يضمن تسليمها للمستفيدين في أوقاتها المحددة وبالمعايير المنصوص عليها، مؤكدة اتخاذها ما يلزم تجاه جميع الملاحظات والشكاوى التي ترصدها أو يقدمها المستفيدون، ومن ضمنها ما ورد من ملاحظات وشكاوى على مشروع "الواجهة" في الدمام وفقاً للإجراءات النظامية لدى "وافي".

ونوّهت اللجنة بأنه وفي إطار دورها الإشرافي واهتمامها بحفظ حقوق جميع الأطراف، فقد تم التعامل مع ما تم رصده بحسب الإجراءات والأنظمة المتّبعة، إذ يجري حالياً تحقيق مفصّل بشأن المشروع، وذلك عبر فريق فنّي مختص يقوم بالتحقق من الملاحظات والشكاوى الواردة والعمل على حصرها، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة التي تحفظ حقوق الجميع".

يُذكر أن المشاريع السكنية للوحدات تحت الإنشاء تحظى بإشراف مباشر ودقيق من قبل لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" سواء لمشاريع القطاع الخاص أو المشاريع التي ينفذها برنامج "سكني" والبالغ عددها 101 مشروع توفر ما يقرب من 144 ألف وحدة سكنية؛ وذلك للتأكد من سلامة الوحدة السكنية وضمان تنفيذها من المطور بما يتوافق مع الاشتراطات المرسومة وبما يرضي المستفيد النهائي، عبر متابعة المراحل المختلفة لنسب إنجاز البناء والتطوير في المشاريع خدمة لقطاع الإسكان الذي يسهم بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,218
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,510
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,023

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة