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تنافس مميز لطلاب تعليم الرياض في بطولة "فيرست ليقو"

تمت مناقشة مشروعاتهم وتصاميمهم للروبوت

انطلقت اليوم بطولة "فيرست ليقو" في صالة الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم"، بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم الرياض وتستمر لمدة يومين.

وبدأت بطولة الروبوت التي يوجد فيها رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت سعود الفغم، الذي شاهد مشروعات المتنافسين واطلع على التصاميم والبرمجة الخاصة بالروبوت.

كما شهدت فعاليات اليوم الأول، بدء الجولة الأولى في تحدي الروبوت وكذلك شاهد الحضور استعراضًا لطائرات "الأندور"، لتتواصل الفعاليات الخاصة بالتصميم التي شهدت مناقشات المدربين مع المتنافسين حول تصميم الروبوت وبرمجته في بطولة، وأخيرًا تقييم المحكمين للقيم الأساسية لتصميم وبرمجة الروبوت، وفق معايير التقييم العالمية ليتم بعد ذلك ترشيح المميزة لتمثيل إدارة تعليم الرياض.

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تنافس مميز لطلاب تعليم الرياض في بطولة "فيرست ليقو"
سبق

انطلقت اليوم بطولة "فيرست ليقو" في صالة الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم"، بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم الرياض وتستمر لمدة يومين.

وبدأت بطولة الروبوت التي يوجد فيها رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت سعود الفغم، الذي شاهد مشروعات المتنافسين واطلع على التصاميم والبرمجة الخاصة بالروبوت.

كما شهدت فعاليات اليوم الأول، بدء الجولة الأولى في تحدي الروبوت وكذلك شاهد الحضور استعراضًا لطائرات "الأندور"، لتتواصل الفعاليات الخاصة بالتصميم التي شهدت مناقشات المدربين مع المتنافسين حول تصميم الروبوت وبرمجته في بطولة، وأخيرًا تقييم المحكمين للقيم الأساسية لتصميم وبرمجة الروبوت، وفق معايير التقييم العالمية ليتم بعد ذلك ترشيح المميزة لتمثيل إدارة تعليم الرياض.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
09:51 PM

تنافس مميز لطلاب تعليم الرياض في بطولة "فيرست ليقو"

تمت مناقشة مشروعاتهم وتصاميمهم للروبوت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت اليوم بطولة "فيرست ليقو" في صالة الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم"، بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم الرياض وتستمر لمدة يومين.

وبدأت بطولة الروبوت التي يوجد فيها رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت سعود الفغم، الذي شاهد مشروعات المتنافسين واطلع على التصاميم والبرمجة الخاصة بالروبوت.

كما شهدت فعاليات اليوم الأول، بدء الجولة الأولى في تحدي الروبوت وكذلك شاهد الحضور استعراضًا لطائرات "الأندور"، لتتواصل الفعاليات الخاصة بالتصميم التي شهدت مناقشات المدربين مع المتنافسين حول تصميم الروبوت وبرمجته في بطولة، وأخيرًا تقييم المحكمين للقيم الأساسية لتصميم وبرمجة الروبوت، وفق معايير التقييم العالمية ليتم بعد ذلك ترشيح المميزة لتمثيل إدارة تعليم الرياض.

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