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إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي موسم "2020" بسبب "كورونا"

نهائي النسخة الحالية من مباراة واحدة.. بشكل استثنائي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للموسم 2020، وذلك على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بعد اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد عبر خاصية الفيديو، صباح الخميس، وذلك برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد.

وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد، على إقامة نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بشكل استثنائي من مباراة واحدة، وليس كما كان سابقا بنظام الذهاب والإياب.
واختار الاتحاد الآسيوي يوم 19 ديسمبر المقبل، موعدًا لإقامة النهائي، على أن تستضيفه إحدى دول منطقة غرب آسيا.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي موسم "2020" بسبب "كورونا"
سبق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للموسم 2020، وذلك على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بعد اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد عبر خاصية الفيديو، صباح الخميس، وذلك برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد.

وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد، على إقامة نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بشكل استثنائي من مباراة واحدة، وليس كما كان سابقا بنظام الذهاب والإياب.
واختار الاتحاد الآسيوي يوم 19 ديسمبر المقبل، موعدًا لإقامة النهائي، على أن تستضيفه إحدى دول منطقة غرب آسيا.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
02:23 PM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
03:38 PM

إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي موسم "2020" بسبب "كورونا"

نهائي النسخة الحالية من مباراة واحدة.. بشكل استثنائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للموسم 2020، وذلك على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بعد اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد عبر خاصية الفيديو، صباح الخميس، وذلك برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد.

وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد، على إقامة نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بشكل استثنائي من مباراة واحدة، وليس كما كان سابقا بنظام الذهاب والإياب.
واختار الاتحاد الآسيوي يوم 19 ديسمبر المقبل، موعدًا لإقامة النهائي، على أن تستضيفه إحدى دول منطقة غرب آسيا.

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