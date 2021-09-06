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"تقويم التعليم" توقّع 16 اتّفاقيّة اعتماد برامجيّ مع جامعة القصيم

لرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالميّة

‬وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثّلة بالمركز الوطنيّ للتقويم والاعتماد الأكاديميّ اليوم، 16 اتّفاقيّة اعتماد أكاديميّ برامجيّ مع جامعة القصيم، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، وذلك في مقرّ الهيئة بالرياض.

وشملت الاتّفاقيّات البرامج "دكتور طب، ماجستير الآداب في الدراسات اللغويّة، ماجستير الآداب في الدراسات الأدبيّة، بكالوريوس الأحياء، بكالوريوس الرياضيّات، بكالوريوس الفيزياء، بكالوريوس الإحصاء وبحوث العمليّات، بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائيّة، العلوم في الهندسة الميكانيكيّة، بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنيّة، بكالوريوس العمارة، بكالوريوس الهندسة الميكانيكيّة، بكالوريوس الهندسة الكهربائيّة، بكالوريوس الهندسة المدنيّة، بكالوريوس صحّة الفم والأسنان، دبلوم تعليم اللغة العربيّة لغير الناطقين بها".

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعوديّة؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالميّة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشريّة، الّتي تشمل مستهدفات خاصّة بالاعتماد الأكاديميّ للجامعات، ويعدّ الاعتماد الأكاديميّ أحد الأدوات الرئيسة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعليّة، ويعزّز الثقة في مخرجات مؤسّسات التعليم العالي على المستوى المحلّيّ والدوليّ، ويسهم في تحسين ترتيب جامعات المملكة على المستوى العالميّ، وإعداد المواطن المنافس عالميّاً.

يُذكر أنّ المركز الوطنيّ للتقويم والاعتماد الأكاديميّ "اعتماد" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسّسات التعليم العالي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتّسم بالموضوعيّة والشفّافيّة، وصولاً إلى تعزيز مكانة مخرجات المؤسّسات والبرامج التعليميّة في المملكة محلّيّاً ودوليّاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم" توقّع 16 اتّفاقيّة اعتماد برامجيّ مع جامعة القصيم
سبق

‬وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثّلة بالمركز الوطنيّ للتقويم والاعتماد الأكاديميّ اليوم، 16 اتّفاقيّة اعتماد أكاديميّ برامجيّ مع جامعة القصيم، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، وذلك في مقرّ الهيئة بالرياض.

وشملت الاتّفاقيّات البرامج "دكتور طب، ماجستير الآداب في الدراسات اللغويّة، ماجستير الآداب في الدراسات الأدبيّة، بكالوريوس الأحياء، بكالوريوس الرياضيّات، بكالوريوس الفيزياء، بكالوريوس الإحصاء وبحوث العمليّات، بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائيّة، العلوم في الهندسة الميكانيكيّة، بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنيّة، بكالوريوس العمارة، بكالوريوس الهندسة الميكانيكيّة، بكالوريوس الهندسة الكهربائيّة، بكالوريوس الهندسة المدنيّة، بكالوريوس صحّة الفم والأسنان، دبلوم تعليم اللغة العربيّة لغير الناطقين بها".

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعوديّة؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالميّة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشريّة، الّتي تشمل مستهدفات خاصّة بالاعتماد الأكاديميّ للجامعات، ويعدّ الاعتماد الأكاديميّ أحد الأدوات الرئيسة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعليّة، ويعزّز الثقة في مخرجات مؤسّسات التعليم العالي على المستوى المحلّيّ والدوليّ، ويسهم في تحسين ترتيب جامعات المملكة على المستوى العالميّ، وإعداد المواطن المنافس عالميّاً.

يُذكر أنّ المركز الوطنيّ للتقويم والاعتماد الأكاديميّ "اعتماد" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسّسات التعليم العالي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتّسم بالموضوعيّة والشفّافيّة، وصولاً إلى تعزيز مكانة مخرجات المؤسّسات والبرامج التعليميّة في المملكة محلّيّاً ودوليّاً.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
03:14 PM

"تقويم التعليم" توقّع 16 اتّفاقيّة اعتماد برامجيّ مع جامعة القصيم

لرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالميّة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثّلة بالمركز الوطنيّ للتقويم والاعتماد الأكاديميّ اليوم، 16 اتّفاقيّة اعتماد أكاديميّ برامجيّ مع جامعة القصيم، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، وذلك في مقرّ الهيئة بالرياض.

وشملت الاتّفاقيّات البرامج "دكتور طب، ماجستير الآداب في الدراسات اللغويّة، ماجستير الآداب في الدراسات الأدبيّة، بكالوريوس الأحياء، بكالوريوس الرياضيّات، بكالوريوس الفيزياء، بكالوريوس الإحصاء وبحوث العمليّات، بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائيّة، العلوم في الهندسة الميكانيكيّة، بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنيّة، بكالوريوس العمارة، بكالوريوس الهندسة الميكانيكيّة، بكالوريوس الهندسة الكهربائيّة، بكالوريوس الهندسة المدنيّة، بكالوريوس صحّة الفم والأسنان، دبلوم تعليم اللغة العربيّة لغير الناطقين بها".

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعوديّة؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالميّة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشريّة، الّتي تشمل مستهدفات خاصّة بالاعتماد الأكاديميّ للجامعات، ويعدّ الاعتماد الأكاديميّ أحد الأدوات الرئيسة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعليّة، ويعزّز الثقة في مخرجات مؤسّسات التعليم العالي على المستوى المحلّيّ والدوليّ، ويسهم في تحسين ترتيب جامعات المملكة على المستوى العالميّ، وإعداد المواطن المنافس عالميّاً.

يُذكر أنّ المركز الوطنيّ للتقويم والاعتماد الأكاديميّ "اعتماد" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسّسات التعليم العالي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتّسم بالموضوعيّة والشفّافيّة، وصولاً إلى تعزيز مكانة مخرجات المؤسّسات والبرامج التعليميّة في المملكة محلّيّاً ودوليّاً.

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