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فتيات وشباب يتدربون على "البيانو".."فرقة الجوف الموسيقية" ترى النور قريبًا

"العيسى": باكورة دورات "الثقافة والفنون" على الآلات الموسيقية لدعم المواهب

يشارك عدد من الفتيات والشبان من أبناء منطقة الجوف في دورة تدريبية لتعلم العزف على آلة البيانو التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة لدعم الحركة الموسيقية والمواهب الفنية.

ويتعلم المشاركون على مدى شهر كامل في قاعة لا صوت فيها يعلو على صوت الموسيقى، فنون وأساسيات العزف على آلة البيانو ضمن أول البرامج التدريبية التي تطلقها الجمعية بعد تأهيلها لعدد من الموسيقيين ليكونوا مدربين معتمدين في العزف على النوتة الموسيقية.

وفي هذا الصدد سلّط تقرير منصور المزهم لبرنامج "mbc في أسبوع" الضوء على هذه الدورة التي يتدرب فيها أبناء الجوف على فنون وطريقة العزف على آلة البيانو ومعرفة ألحانها ومقاماتها الموسيقية.

وقال خالد العيسى مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف: "بدأنا بأطلاق أولى الدورات وهي أساسيات العزف على آلة البيانو، ولاقت إقبالًا كبيرًا وسنستمر في برامجنا القادمة إن شاء الله في المجالات الثقافية والفنون التشكيلية والتصوير والمسرح والآلات الموسيقية الأخرى".

وعبرت جواهر الدهام منسقة معهد ثقف بالجوف، عن سعادتهم بمستوى الإقبال والحماس من شباب وشابات المنطقة على هذه الدورة، مشيرة إلى أن لديهم الرغبة في إكمال مستوياتها الستة، وكشفت عن طموحهم لتخريج دفعة جديدة من مدربين ومدربات في الموسيقى بالمنطقة.

ومن جهته رحب مشاري اليحيى مدرب آلة البيانو بكل الراغبين في تعلم الموسيقى بطريقة أكاديمية في معهد ثقّف منطقة الجوف، لافتًا إلى أنه التقى عددًا من أبناء المنطقة الذين يمتلكون ثقافة عالية جدًّا بالموسيقى، مشيراً إلى أنه وجد تفاعلًا وتجاوبًا واستيعابًا من المشاركين في الدورة وطموحه بأن يصل بهم لأفضل مستوى.

وبدورها وصفت المتدربة مريم الدورة بالممتعة والسهلة، والتي أشبعت شغفها ورغبتها في تعلم العزف على آلة البيانو.

وكان مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف خالد العيسى ، قد كشف من خلال تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" عن نواة فرقة الجوف الموسيقية ، والتي سترى النور قريباً من خلال مخرجات (ثقّف) ونشر مقطع فيديو للفرقة وهي تؤدي السلام الملكي السعودي حياً على الهواء في مهرجان شباب سكاكا.

وشهدت فعاليات مهرجان يلا سكاكا ، مشاركة عدد من الموسيقيين والعازفين ومدربي معهد #ثقف ، وذلك بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بالجوف من خلال تقديم العروض الموسيقية التي نالت استحسان وإعجاب الحضور.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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فتيات وشباب يتدربون على "البيانو".."فرقة الجوف الموسيقية" ترى النور قريبًا
سبق

يشارك عدد من الفتيات والشبان من أبناء منطقة الجوف في دورة تدريبية لتعلم العزف على آلة البيانو التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة لدعم الحركة الموسيقية والمواهب الفنية.

ويتعلم المشاركون على مدى شهر كامل في قاعة لا صوت فيها يعلو على صوت الموسيقى، فنون وأساسيات العزف على آلة البيانو ضمن أول البرامج التدريبية التي تطلقها الجمعية بعد تأهيلها لعدد من الموسيقيين ليكونوا مدربين معتمدين في العزف على النوتة الموسيقية.

وفي هذا الصدد سلّط تقرير منصور المزهم لبرنامج "mbc في أسبوع" الضوء على هذه الدورة التي يتدرب فيها أبناء الجوف على فنون وطريقة العزف على آلة البيانو ومعرفة ألحانها ومقاماتها الموسيقية.

وقال خالد العيسى مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف: "بدأنا بأطلاق أولى الدورات وهي أساسيات العزف على آلة البيانو، ولاقت إقبالًا كبيرًا وسنستمر في برامجنا القادمة إن شاء الله في المجالات الثقافية والفنون التشكيلية والتصوير والمسرح والآلات الموسيقية الأخرى".

وعبرت جواهر الدهام منسقة معهد ثقف بالجوف، عن سعادتهم بمستوى الإقبال والحماس من شباب وشابات المنطقة على هذه الدورة، مشيرة إلى أن لديهم الرغبة في إكمال مستوياتها الستة، وكشفت عن طموحهم لتخريج دفعة جديدة من مدربين ومدربات في الموسيقى بالمنطقة.

ومن جهته رحب مشاري اليحيى مدرب آلة البيانو بكل الراغبين في تعلم الموسيقى بطريقة أكاديمية في معهد ثقّف منطقة الجوف، لافتًا إلى أنه التقى عددًا من أبناء المنطقة الذين يمتلكون ثقافة عالية جدًّا بالموسيقى، مشيراً إلى أنه وجد تفاعلًا وتجاوبًا واستيعابًا من المشاركين في الدورة وطموحه بأن يصل بهم لأفضل مستوى.

وبدورها وصفت المتدربة مريم الدورة بالممتعة والسهلة، والتي أشبعت شغفها ورغبتها في تعلم العزف على آلة البيانو.

وكان مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف خالد العيسى ، قد كشف من خلال تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" عن نواة فرقة الجوف الموسيقية ، والتي سترى النور قريباً من خلال مخرجات (ثقّف) ونشر مقطع فيديو للفرقة وهي تؤدي السلام الملكي السعودي حياً على الهواء في مهرجان شباب سكاكا.

وشهدت فعاليات مهرجان يلا سكاكا ، مشاركة عدد من الموسيقيين والعازفين ومدربي معهد #ثقف ، وذلك بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بالجوف من خلال تقديم العروض الموسيقية التي نالت استحسان وإعجاب الحضور.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
03:09 PM

فتيات وشباب يتدربون على "البيانو".."فرقة الجوف الموسيقية" ترى النور قريبًا

"العيسى": باكورة دورات "الثقافة والفنون" على الآلات الموسيقية لدعم المواهب

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
20
3,638

يشارك عدد من الفتيات والشبان من أبناء منطقة الجوف في دورة تدريبية لتعلم العزف على آلة البيانو التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة لدعم الحركة الموسيقية والمواهب الفنية.

ويتعلم المشاركون على مدى شهر كامل في قاعة لا صوت فيها يعلو على صوت الموسيقى، فنون وأساسيات العزف على آلة البيانو ضمن أول البرامج التدريبية التي تطلقها الجمعية بعد تأهيلها لعدد من الموسيقيين ليكونوا مدربين معتمدين في العزف على النوتة الموسيقية.

وفي هذا الصدد سلّط تقرير منصور المزهم لبرنامج "mbc في أسبوع" الضوء على هذه الدورة التي يتدرب فيها أبناء الجوف على فنون وطريقة العزف على آلة البيانو ومعرفة ألحانها ومقاماتها الموسيقية.

وقال خالد العيسى مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف: "بدأنا بأطلاق أولى الدورات وهي أساسيات العزف على آلة البيانو، ولاقت إقبالًا كبيرًا وسنستمر في برامجنا القادمة إن شاء الله في المجالات الثقافية والفنون التشكيلية والتصوير والمسرح والآلات الموسيقية الأخرى".

وعبرت جواهر الدهام منسقة معهد ثقف بالجوف، عن سعادتهم بمستوى الإقبال والحماس من شباب وشابات المنطقة على هذه الدورة، مشيرة إلى أن لديهم الرغبة في إكمال مستوياتها الستة، وكشفت عن طموحهم لتخريج دفعة جديدة من مدربين ومدربات في الموسيقى بالمنطقة.

ومن جهته رحب مشاري اليحيى مدرب آلة البيانو بكل الراغبين في تعلم الموسيقى بطريقة أكاديمية في معهد ثقّف منطقة الجوف، لافتًا إلى أنه التقى عددًا من أبناء المنطقة الذين يمتلكون ثقافة عالية جدًّا بالموسيقى، مشيراً إلى أنه وجد تفاعلًا وتجاوبًا واستيعابًا من المشاركين في الدورة وطموحه بأن يصل بهم لأفضل مستوى.

وبدورها وصفت المتدربة مريم الدورة بالممتعة والسهلة، والتي أشبعت شغفها ورغبتها في تعلم العزف على آلة البيانو.

وكان مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف خالد العيسى ، قد كشف من خلال تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" عن نواة فرقة الجوف الموسيقية ، والتي سترى النور قريباً من خلال مخرجات (ثقّف) ونشر مقطع فيديو للفرقة وهي تؤدي السلام الملكي السعودي حياً على الهواء في مهرجان شباب سكاكا.

وشهدت فعاليات مهرجان يلا سكاكا ، مشاركة عدد من الموسيقيين والعازفين ومدربي معهد #ثقف ، وذلك بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بالجوف من خلال تقديم العروض الموسيقية التي نالت استحسان وإعجاب الحضور.

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