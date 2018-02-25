مكة.. صندوق التنمية الزراعية يكشف برامجه التمويلية الجديدة بـ"مهرجان خليص الزراعي"

ساهم في تمويل 70‎%‎ من المشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة

يشارك فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة مكة المكرمة، في مهرجان خليص الزراعي السياحي الترفيهي الأول بمحافظة خليص، والذي يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ منها تنمية اقتصادية زراعية سياحية بشراكة مع مجتمع المحافظة والإدارات العامة الأخرى بمنطقة مكة المكرمة.

وتتمثل مشاركة صندوق التنمية الزراعية، في تقديم عدد من البرامج الجديدة، والتي منها تمويل عربات الخضار المتنقلة، وتمويل استيراد الأعلاف الخضراء، وكذلك تمويل استيراد الحطب، كما يقدم تمويلاً يصل إلى ٧٠% لتمويل المشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة.

ووجد الركن المخصص لصندوق التنمية الزراعية إقبالاً ملفتاً من الزوار، تم إطلاعهم خلاله على الخدمات المقدمة، وزاره محافظ خليص الدكتور فيصل الحازمي، واطلع على كافة تفاصيله، والْتقاه عدد من قيادات المنطقة؛ منهم مدير الفرع المهندس عامر الزهراني، ومساعده المهندس محمد الزبيدي، ومدير إدارة علاقات المقترضين المهندس سامي المالكي.