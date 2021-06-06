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تبوك..9712 جولة رقابية تنتهي بإغلاق 81 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا

الأمانة دعت الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على "940"

نفَّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 9712 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق (81) منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإصدار (145) مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

وشددت أمانة تبوك على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، أهمها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق "توكلنا"، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، إلى جانب فحص المرتادين للمحال التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد، مؤكدةً أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق جميع التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بشكلٍ يومي من خلال فرقها الرقابية.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم "940" أو تطبيق "بلدي".

أمانة منطقة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك..9712 جولة رقابية تنتهي بإغلاق 81 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا
سبق

نفَّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 9712 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق (81) منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإصدار (145) مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

وشددت أمانة تبوك على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، أهمها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق "توكلنا"، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، إلى جانب فحص المرتادين للمحال التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد، مؤكدةً أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق جميع التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بشكلٍ يومي من خلال فرقها الرقابية.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم "940" أو تطبيق "بلدي".

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
03:17 PM

تبوك..9712 جولة رقابية تنتهي بإغلاق 81 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا

الأمانة دعت الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على "940"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نفَّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 9712 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق (81) منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإصدار (145) مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

وشددت أمانة تبوك على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، أهمها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق "توكلنا"، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، إلى جانب فحص المرتادين للمحال التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد، مؤكدةً أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق جميع التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بشكلٍ يومي من خلال فرقها الرقابية.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم "940" أو تطبيق "بلدي".

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