4 "خرافات" عن العناية بالبشرة.. ابتعدوا عنها

أبرزها متعلق بـ "حَب الشباب" و"واقي الشمس"

سلّط تقرير الضوء على المفاهيم الخاطئة الخاصة بالعناية بالبشرة، مشيراً إلى أنه يجب التخلص من تبعات هذه المفاهيم التي تصل إلى حد الخرافات.

وشدّد تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، على ضرورة عدم إضاعة الجهد في شيء لن يؤدي إلى النتائج المأمولة، لافتة إلى بعض تلك الخرافات.

وبحسب التقرير، فإن الأسطورة الأولى تقول إن تناول المأكولات الدهنية أو الشوكولاتة يؤدي إلى الحبوب، مشيرة إلى أن سبب الحبوب متصل بصورة بحتة بمستوى الزهم في البشرة، حيث يفرز الجلد الزهم الذي يؤدي المستوى المرتفع منه إلى الحبوب.

وأوضحت أن الأسطورة الثانية، تشير إلى أن معامل الحماية من الشمس الأعلى أفضل، لافتة إلى أن واقي الشمس ذي معامل الحماية المرتفع لديه القليل من الفوائد ليقدمها.

ويقول خبراء الطب إن استخدام واقي الشمس ذي معامل حماية 30 يكفي للغاية، حيث إنه سوف يحجب 97 % من الأشعة فوق البنفسجية.

ويُنصح باستخدام معامل الحماية من الشمس الأعلى في حال فقط إذا كنت تخطط لقضاء ساعات طويلة تحت الشمس، خصوصاً بين العاشرة صباحاً والثانية مساءً عندما تكون الشمس عمودية على الرؤوس.

ولفتت إلى أن الأسطورة الثالثة تشير إلى أن فيتامين "هـ" يمكنه إخفاء الندوب، موضحة أن فيتامين "هـ" زيت ممتاز لتعزيز صحة البشرة، ويمكن أن يحافظ وضعه على البشرة على تغذيتها؛ لكن لا يوجد دليل علمي على قدرته على القضاء على ندوب البشرة.

أما الأسطورة الرابعة، فقد أشارت إلى أن الإبقاء على قناع الطمي فترة طويلة جيد، موضحة أن أغلب الأشخاص يميل إلى الإبقاء على أقنعة الطمي حتى تجف تماماً.. وأضافت "لكن الحقيقة أن قناع الطمي لن يحقق نتائج إلا إذا كان رطباً قليلاً، والإبقاء عليه حتى بعد جفافه تماماً سيجعل البشرة جافة بدلاً من ترطيبها. وبالتالي عامل الوقت مهم للغاية".