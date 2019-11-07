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كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تختتم حملة التبرع بالدم بحضور 150 متبرعاً

استمرت لمدة 5 أيام.. ونفذتها بالتعاون مع "فيصل التخصصي" ومركز الأبحاث

اختتمت، اليوم الخميس، حملة التبرع بالدم والتي نفذتها كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام, ووحدة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، واستمرت لمدة خمسة أيام.

وفي التفاصيل، كرّم عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة الفريق الطبي من بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث هم كل من أسامة أبو بكر محمد وخالد عطية الزهراني وظافر غرمان الشهري وعون علي الشهراني وعبدالعزيز مصطفى فلاتة، حيث قدم لهم شهادات شكر وتقدير ودروعاً منوهاً بالدور الكبير الذي قاموا به طيلة أيام الحملة.

وأشار "الخليفة" إلى أن التبرع بالدم عمل إنساني تسعى من خلاله الكلية في صورة واقعية من صور التلاحم بين أفراد المجتمع الواحد لخدمة المرضى والمحتاجين في مستشفى الملك فيصل التخصصي والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم، وإيماناً من الكلية ومنسوبيها بالدور الإنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع, والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدماً شكره للفريق الطبي والمتبرعين.

من جانبه، عبر خالد الزهراني المشرف على الفريق الطبي من بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن شكره وتقديره لعميد الكلية ووكلائها وجميع منسوبيها على التعاون الكبير الذي وجدوه منذ انطلاقة الحملة، مؤكداً أن هذه الحملة حققت الأهداف المنشودة وحتى فاقت التوقعات، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر والثواب لكل من شارك وساهم في هذه الحملة.

ولفت "الزهراني" إلى أن الحملة حققت الأهداف المنشودة منها منذ وقت مبكر حيث وصل عدد المتبرعين إلى ما يقارب 150 متبرعاً ولا يزال الإقبال من المتدربين وأعضاء هيئة التدريب والموظفين.

التبرع بالدم كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تختتم حملة التبرع بالدم بحضور 150 متبرعاً
سبق

اختتمت، اليوم الخميس، حملة التبرع بالدم والتي نفذتها كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام, ووحدة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، واستمرت لمدة خمسة أيام.

وفي التفاصيل، كرّم عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة الفريق الطبي من بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث هم كل من أسامة أبو بكر محمد وخالد عطية الزهراني وظافر غرمان الشهري وعون علي الشهراني وعبدالعزيز مصطفى فلاتة، حيث قدم لهم شهادات شكر وتقدير ودروعاً منوهاً بالدور الكبير الذي قاموا به طيلة أيام الحملة.

وأشار "الخليفة" إلى أن التبرع بالدم عمل إنساني تسعى من خلاله الكلية في صورة واقعية من صور التلاحم بين أفراد المجتمع الواحد لخدمة المرضى والمحتاجين في مستشفى الملك فيصل التخصصي والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم، وإيماناً من الكلية ومنسوبيها بالدور الإنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع, والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدماً شكره للفريق الطبي والمتبرعين.

من جانبه، عبر خالد الزهراني المشرف على الفريق الطبي من بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن شكره وتقديره لعميد الكلية ووكلائها وجميع منسوبيها على التعاون الكبير الذي وجدوه منذ انطلاقة الحملة، مؤكداً أن هذه الحملة حققت الأهداف المنشودة وحتى فاقت التوقعات، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر والثواب لكل من شارك وساهم في هذه الحملة.

ولفت "الزهراني" إلى أن الحملة حققت الأهداف المنشودة منها منذ وقت مبكر حيث وصل عدد المتبرعين إلى ما يقارب 150 متبرعاً ولا يزال الإقبال من المتدربين وأعضاء هيئة التدريب والموظفين.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
10:50 PM

كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تختتم حملة التبرع بالدم بحضور 150 متبرعاً

استمرت لمدة 5 أيام.. ونفذتها بالتعاون مع "فيصل التخصصي" ومركز الأبحاث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت، اليوم الخميس، حملة التبرع بالدم والتي نفذتها كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام, ووحدة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، واستمرت لمدة خمسة أيام.

وفي التفاصيل، كرّم عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة الفريق الطبي من بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث هم كل من أسامة أبو بكر محمد وخالد عطية الزهراني وظافر غرمان الشهري وعون علي الشهراني وعبدالعزيز مصطفى فلاتة، حيث قدم لهم شهادات شكر وتقدير ودروعاً منوهاً بالدور الكبير الذي قاموا به طيلة أيام الحملة.

وأشار "الخليفة" إلى أن التبرع بالدم عمل إنساني تسعى من خلاله الكلية في صورة واقعية من صور التلاحم بين أفراد المجتمع الواحد لخدمة المرضى والمحتاجين في مستشفى الملك فيصل التخصصي والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم، وإيماناً من الكلية ومنسوبيها بالدور الإنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع, والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدماً شكره للفريق الطبي والمتبرعين.

من جانبه، عبر خالد الزهراني المشرف على الفريق الطبي من بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن شكره وتقديره لعميد الكلية ووكلائها وجميع منسوبيها على التعاون الكبير الذي وجدوه منذ انطلاقة الحملة، مؤكداً أن هذه الحملة حققت الأهداف المنشودة وحتى فاقت التوقعات، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر والثواب لكل من شارك وساهم في هذه الحملة.

ولفت "الزهراني" إلى أن الحملة حققت الأهداف المنشودة منها منذ وقت مبكر حيث وصل عدد المتبرعين إلى ما يقارب 150 متبرعاً ولا يزال الإقبال من المتدربين وأعضاء هيئة التدريب والموظفين.

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