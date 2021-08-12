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الرياض.. القبض على مقيمَيْن ارتكبا جرائم تمثّلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

ضُبط بحوزتهما مبلغ "26,750" ريالًا واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وتمت إحالتهما إلى النيابة

صرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيْمَين من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثّلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر وسائل نظامية متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية مقابل عمولة محددة، مُتّخذَين من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض مقرًّا لتنفيذ جرائمهما، وضُبط بحوزتهما مبلغ "26,750" ريالًا، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. القبض على مقيمَيْن ارتكبا جرائم تمثّلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
سبق

صرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيْمَين من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثّلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر وسائل نظامية متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية مقابل عمولة محددة، مُتّخذَين من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض مقرًّا لتنفيذ جرائمهما، وضُبط بحوزتهما مبلغ "26,750" ريالًا، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
09:45 PM

الرياض.. القبض على مقيمَيْن ارتكبا جرائم تمثّلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

ضُبط بحوزتهما مبلغ "26,750" ريالًا واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وتمت إحالتهما إلى النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيْمَين من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثّلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر وسائل نظامية متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية مقابل عمولة محددة، مُتّخذَين من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض مقرًّا لتنفيذ جرائمهما، وضُبط بحوزتهما مبلغ "26,750" ريالًا، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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