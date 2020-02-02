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المقرن يشارك في الاجتماع الثاني للجنة المنتخبات باتحاد غرب آسيا

شارك عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية، الدكتور خالد المقرن، في الاجتماع الثاني للجنة المنتخبات باتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الذي أُقيم اليوم السبت في العاصمة الأردنية عمّان.

وناقش الاجتماع استحداث بطولة خاصة لمنتخبات تحت 23 عامًا وفق آلية جديدة، كما نوقشت الموضوعات المتعلقة بالبطولة من ناحية التوقيت الأنسب لإقامتها، إضافة إلى الملفات التنظيمية والتسويقية.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المقرن يشارك في الاجتماع الثاني للجنة المنتخبات باتحاد غرب آسيا
سبق

شارك عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية، الدكتور خالد المقرن، في الاجتماع الثاني للجنة المنتخبات باتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الذي أُقيم اليوم السبت في العاصمة الأردنية عمّان.

وناقش الاجتماع استحداث بطولة خاصة لمنتخبات تحت 23 عامًا وفق آلية جديدة، كما نوقشت الموضوعات المتعلقة بالبطولة من ناحية التوقيت الأنسب لإقامتها، إضافة إلى الملفات التنظيمية والتسويقية.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
12:24 AM

المقرن يشارك في الاجتماع الثاني للجنة المنتخبات باتحاد غرب آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية، الدكتور خالد المقرن، في الاجتماع الثاني للجنة المنتخبات باتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الذي أُقيم اليوم السبت في العاصمة الأردنية عمّان.

وناقش الاجتماع استحداث بطولة خاصة لمنتخبات تحت 23 عامًا وفق آلية جديدة، كما نوقشت الموضوعات المتعلقة بالبطولة من ناحية التوقيت الأنسب لإقامتها، إضافة إلى الملفات التنظيمية والتسويقية.

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