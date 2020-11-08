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كورونا في 5 دول.. ارتفاع الإصابات بكورونا بالمكسيك إلى 962 ألفًا وكينيا تتجاوز الألف حالة جديدة

200 إصابة إضافية بنيجيريا و28 بالصين و10 بموريتانيا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم، تسجيل 6810 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و485 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 961938 وحالات الوفاة إلى 94808.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، أن البر الرئيسي سجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السابع من نوفمبر مقابل 33 حالة قبل يوم.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وقالت اللجنة إنه بحلول أمس السبت، بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86212 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

نيجيريا

أعلنت وزارة الصحة النيجيرية خلال الـ24 ساعة الماضية عن تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا بلغ 63 ألفا و731 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند ألف و155 حالة وفاة.

موريتانيا

سجلت وزارة الصحة الموريتانية، خلال الـ24 ساعة الماضية 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 7 آلاف و814 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.

كينيا

أعلنت وزارة الصحة الكينية خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تسجيل 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في كينيا بلغ 60 ألفًا و704 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و93 حالة وفاة.

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كورونا في 5 دول.. ارتفاع الإصابات بكورونا بالمكسيك إلى 962 ألفًا وكينيا تتجاوز الألف حالة جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم، تسجيل 6810 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و485 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 961938 وحالات الوفاة إلى 94808.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، أن البر الرئيسي سجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السابع من نوفمبر مقابل 33 حالة قبل يوم.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وقالت اللجنة إنه بحلول أمس السبت، بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86212 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

نيجيريا

أعلنت وزارة الصحة النيجيرية خلال الـ24 ساعة الماضية عن تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا بلغ 63 ألفا و731 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند ألف و155 حالة وفاة.

موريتانيا

سجلت وزارة الصحة الموريتانية، خلال الـ24 ساعة الماضية 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 7 آلاف و814 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.

كينيا

أعلنت وزارة الصحة الكينية خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تسجيل 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في كينيا بلغ 60 ألفًا و704 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و93 حالة وفاة.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
08:43 AM

كورونا في 5 دول.. ارتفاع الإصابات بكورونا بالمكسيك إلى 962 ألفًا وكينيا تتجاوز الألف حالة جديدة

200 إصابة إضافية بنيجيريا و28 بالصين و10 بموريتانيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم، تسجيل 6810 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و485 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 961938 وحالات الوفاة إلى 94808.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، أن البر الرئيسي سجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السابع من نوفمبر مقابل 33 حالة قبل يوم.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وقالت اللجنة إنه بحلول أمس السبت، بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86212 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

نيجيريا

أعلنت وزارة الصحة النيجيرية خلال الـ24 ساعة الماضية عن تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا بلغ 63 ألفا و731 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند ألف و155 حالة وفاة.

موريتانيا

سجلت وزارة الصحة الموريتانية، خلال الـ24 ساعة الماضية 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 7 آلاف و814 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.

كينيا

أعلنت وزارة الصحة الكينية خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تسجيل 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في كينيا بلغ 60 ألفًا و704 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و93 حالة وفاة.

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