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"الجبير" يزور البرلمان اليوناني ويلتقي عدداً من المسؤولين

رافقه سفير خادم الحرمين بأثينا عصام بن إبراهيم بيت المال

زار وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، البرلمان اليوناني؛ وذلك في إطار زيارته الرسمية للجمهورية اليونانية.

والتقى كل من رئيس لجنة البرلمان للدفاع الوطني والشؤون الخارجية قسطنطين جيولياكس، نائب رئيس لجنة البرلمان للدفاع الوطني والشؤون الخارجية أناستاسيوس ذيموسخاكيس، والأمين العام للجنة البرلمان للدفاع الوطني والشؤون الخارجية أنا ستاسيوس حاجيفاسيليو.

وشهد اللقاء استعراض التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد رافق "الجبير"، خلال الزيارة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليونانية عصام بن إبراهيم بيت المال.

وزير الدولة للشؤون الخارجية اليونان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يزور البرلمان اليوناني ويلتقي عدداً من المسؤولين
سبق

زار وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، البرلمان اليوناني؛ وذلك في إطار زيارته الرسمية للجمهورية اليونانية.

والتقى كل من رئيس لجنة البرلمان للدفاع الوطني والشؤون الخارجية قسطنطين جيولياكس، نائب رئيس لجنة البرلمان للدفاع الوطني والشؤون الخارجية أناستاسيوس ذيموسخاكيس، والأمين العام للجنة البرلمان للدفاع الوطني والشؤون الخارجية أنا ستاسيوس حاجيفاسيليو.

وشهد اللقاء استعراض التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد رافق "الجبير"، خلال الزيارة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليونانية عصام بن إبراهيم بيت المال.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
04:07 PM

"الجبير" يزور البرلمان اليوناني ويلتقي عدداً من المسؤولين

رافقه سفير خادم الحرمين بأثينا عصام بن إبراهيم بيت المال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زار وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، البرلمان اليوناني؛ وذلك في إطار زيارته الرسمية للجمهورية اليونانية.

والتقى كل من رئيس لجنة البرلمان للدفاع الوطني والشؤون الخارجية قسطنطين جيولياكس، نائب رئيس لجنة البرلمان للدفاع الوطني والشؤون الخارجية أناستاسيوس ذيموسخاكيس، والأمين العام للجنة البرلمان للدفاع الوطني والشؤون الخارجية أنا ستاسيوس حاجيفاسيليو.

وشهد اللقاء استعراض التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد رافق "الجبير"، خلال الزيارة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليونانية عصام بن إبراهيم بيت المال.

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