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"ترامب" و"بولسونار" في خانة واحدة.. شاهد مقابر وجثامين لا نهائية بالبرازيل

باتت ثاني بؤرة لتفشي "كورونا".. تجاوزات إصابات روسيا وتسجل 1000 وفاة يوميًّا

نشرت وسائل إعلام محلية برازيلية، اليوم السبت، صورًا صادمة تُظهر مقابر لا نهائية وجثامين بالآلاف في البرازيل التي تُعد ثاني بؤرة بعد أمريكا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الجمعة، تسجيل 20803 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ومرض كوفيد 19، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 330890، وهي أسرع من وتيرة انتشار كورونا في الولايات المتحدة حاليًا؛ إذ سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية الجمعة، 20522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و571617 حالة.

وأصبحت البرازيل ثاني أكبر بؤرة حول العالم لتفشي الفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت وزارة الصحة البرازيلية تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ330890 شخصًا لتسبق روسيا بذلك العدد.

وأضافت وزارة الصحة أنه يتم تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة يوميًّا بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 21048 حالة.

وتُظهر لقطات الصور، المقابرَ المفتوحة في مدينة ساو باولو، وهي أكثر المدن تضررًا بتفشي فيروس كورونا التاجي.

وتم توجيه انتقادات لاذعة لرئيس البرازيل، جايير بولسونار، الذي يشبهه كثيرون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب أسلوب تعامله المستخف بتفشي فيروس كورونا داخل البلاد؛ وهو ما أدى لاستقالة وزير الصحة في ذروة أزمة نفشي كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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"ترامب" و"بولسونار" في خانة واحدة.. شاهد مقابر وجثامين لا نهائية بالبرازيل
سبق

نشرت وسائل إعلام محلية برازيلية، اليوم السبت، صورًا صادمة تُظهر مقابر لا نهائية وجثامين بالآلاف في البرازيل التي تُعد ثاني بؤرة بعد أمريكا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الجمعة، تسجيل 20803 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ومرض كوفيد 19، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 330890، وهي أسرع من وتيرة انتشار كورونا في الولايات المتحدة حاليًا؛ إذ سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية الجمعة، 20522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و571617 حالة.

وأصبحت البرازيل ثاني أكبر بؤرة حول العالم لتفشي الفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت وزارة الصحة البرازيلية تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ330890 شخصًا لتسبق روسيا بذلك العدد.

وأضافت وزارة الصحة أنه يتم تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة يوميًّا بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 21048 حالة.

وتُظهر لقطات الصور، المقابرَ المفتوحة في مدينة ساو باولو، وهي أكثر المدن تضررًا بتفشي فيروس كورونا التاجي.

وتم توجيه انتقادات لاذعة لرئيس البرازيل، جايير بولسونار، الذي يشبهه كثيرون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب أسلوب تعامله المستخف بتفشي فيروس كورونا داخل البلاد؛ وهو ما أدى لاستقالة وزير الصحة في ذروة أزمة نفشي كورونا.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
01:37 PM

"ترامب" و"بولسونار" في خانة واحدة.. شاهد مقابر وجثامين لا نهائية بالبرازيل

باتت ثاني بؤرة لتفشي "كورونا".. تجاوزات إصابات روسيا وتسجل 1000 وفاة يوميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت وسائل إعلام محلية برازيلية، اليوم السبت، صورًا صادمة تُظهر مقابر لا نهائية وجثامين بالآلاف في البرازيل التي تُعد ثاني بؤرة بعد أمريكا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الجمعة، تسجيل 20803 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ومرض كوفيد 19، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 330890، وهي أسرع من وتيرة انتشار كورونا في الولايات المتحدة حاليًا؛ إذ سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية الجمعة، 20522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و571617 حالة.

وأصبحت البرازيل ثاني أكبر بؤرة حول العالم لتفشي الفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت وزارة الصحة البرازيلية تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ330890 شخصًا لتسبق روسيا بذلك العدد.

وأضافت وزارة الصحة أنه يتم تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة يوميًّا بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 21048 حالة.

وتُظهر لقطات الصور، المقابرَ المفتوحة في مدينة ساو باولو، وهي أكثر المدن تضررًا بتفشي فيروس كورونا التاجي.

وتم توجيه انتقادات لاذعة لرئيس البرازيل، جايير بولسونار، الذي يشبهه كثيرون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب أسلوب تعامله المستخف بتفشي فيروس كورونا داخل البلاد؛ وهو ما أدى لاستقالة وزير الصحة في ذروة أزمة نفشي كورونا.

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