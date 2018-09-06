النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمواطن ومقيم في الجوف أدينا بجريمة التستر التجاري

"أمين جدة" يتفقد سير العمل بمشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة

وجّه بمنع الورش المخالفة في الأحياء وأكد أهمية التوطين

تفقد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات على طريق عسفان شمال المحافظة يرافقه عدد من قيادات الأمانة من وكلاء ومساعدين ومدراء، حيث اطلع على تطورات المشروع ومراحل نموه.

ووقف التركي على جاهزية المرحلة الأولى للمشروع والتي أصبحت مهيأة بالكامل لاستقطاب أنشطة الصناعات الخفيفة بأنواعها بجانب صيانة السيارات على مساحة تبلغ 960 ألف م2.

كما وجه التركي أثناء الجولة بتشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية في الأمانة والبلديات الفرعية لمتابعة إغلاق جميع الورش المخالفة في الأحياء، مشددًا على ضرورة عدم السماح بممارسة نشاطها في غير الأماكن المخصصة لها، وذلك وفقاً للأوامر والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأكد أن الأمانة ستتخذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين بالرفع لمقام الإمارة حسب التوجيهات، مشددًا على أهمية التوطين في جميع الأنشطة التي تحتضنها المدينة الذكية، لافتاً إلى إنشاء إدارة التوطين وتوليد الوظائف والتي جاءت ضمن الهيكلة الجديدة للأمانة وتندرج تحت مظلة وكالة الاستثمار وخدمة المجتمع. وستتولى الإدارة دعم ملف توطين الوظائف بالتنسيق مع المستثمرين في المدينة الذكية وفي غيرها من المشاريع الاستثمارية مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الأمانة ستدعم كل توجه اقتصادي، لافتاً إلى أن أمانة جدة ستذلل العقبات ولن تكون عثرة أمام القطاع الخاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمين جدة" يتفقد سير العمل بمشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة
سبق

تفقد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات على طريق عسفان شمال المحافظة يرافقه عدد من قيادات الأمانة من وكلاء ومساعدين ومدراء، حيث اطلع على تطورات المشروع ومراحل نموه.

ووقف التركي على جاهزية المرحلة الأولى للمشروع والتي أصبحت مهيأة بالكامل لاستقطاب أنشطة الصناعات الخفيفة بأنواعها بجانب صيانة السيارات على مساحة تبلغ 960 ألف م2.

كما وجه التركي أثناء الجولة بتشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية في الأمانة والبلديات الفرعية لمتابعة إغلاق جميع الورش المخالفة في الأحياء، مشددًا على ضرورة عدم السماح بممارسة نشاطها في غير الأماكن المخصصة لها، وذلك وفقاً للأوامر والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأكد أن الأمانة ستتخذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين بالرفع لمقام الإمارة حسب التوجيهات، مشددًا على أهمية التوطين في جميع الأنشطة التي تحتضنها المدينة الذكية، لافتاً إلى إنشاء إدارة التوطين وتوليد الوظائف والتي جاءت ضمن الهيكلة الجديدة للأمانة وتندرج تحت مظلة وكالة الاستثمار وخدمة المجتمع. وستتولى الإدارة دعم ملف توطين الوظائف بالتنسيق مع المستثمرين في المدينة الذكية وفي غيرها من المشاريع الاستثمارية مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الأمانة ستدعم كل توجه اقتصادي، لافتاً إلى أن أمانة جدة ستذلل العقبات ولن تكون عثرة أمام القطاع الخاص.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
07:33 PM

"أمين جدة" يتفقد سير العمل بمشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة

وجّه بمنع الورش المخالفة في الأحياء وأكد أهمية التوطين

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,897

تفقد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات على طريق عسفان شمال المحافظة يرافقه عدد من قيادات الأمانة من وكلاء ومساعدين ومدراء، حيث اطلع على تطورات المشروع ومراحل نموه.

ووقف التركي على جاهزية المرحلة الأولى للمشروع والتي أصبحت مهيأة بالكامل لاستقطاب أنشطة الصناعات الخفيفة بأنواعها بجانب صيانة السيارات على مساحة تبلغ 960 ألف م2.

كما وجه التركي أثناء الجولة بتشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية في الأمانة والبلديات الفرعية لمتابعة إغلاق جميع الورش المخالفة في الأحياء، مشددًا على ضرورة عدم السماح بممارسة نشاطها في غير الأماكن المخصصة لها، وذلك وفقاً للأوامر والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأكد أن الأمانة ستتخذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين بالرفع لمقام الإمارة حسب التوجيهات، مشددًا على أهمية التوطين في جميع الأنشطة التي تحتضنها المدينة الذكية، لافتاً إلى إنشاء إدارة التوطين وتوليد الوظائف والتي جاءت ضمن الهيكلة الجديدة للأمانة وتندرج تحت مظلة وكالة الاستثمار وخدمة المجتمع. وستتولى الإدارة دعم ملف توطين الوظائف بالتنسيق مع المستثمرين في المدينة الذكية وفي غيرها من المشاريع الاستثمارية مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الأمانة ستدعم كل توجه اقتصادي، لافتاً إلى أن أمانة جدة ستذلل العقبات ولن تكون عثرة أمام القطاع الخاص.

شارك برأيك
3
12

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,121
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,068
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,912
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,158

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة