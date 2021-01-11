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"تطمن" و"تأكد" في جازان.. أكثر من 165 ألف مستفيد

منذ بدء العمل ومن خلال عدة مواقع منها الفحص الموسع

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـ 165351 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأوضحت "صحة جازان" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن بلغ 55814 مستفيداً، فيما بلغ عدد المسحات المجراة في مراكز "تأكد" 109537 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتستقبل عيادات تطمن الذين يشعرون بأعراض كورونا، كارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد، فيما خُصصت مراكز "تأكد" للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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"تطمن" و"تأكد" في جازان.. أكثر من 165 ألف مستفيد
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـ 165351 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأوضحت "صحة جازان" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن بلغ 55814 مستفيداً، فيما بلغ عدد المسحات المجراة في مراكز "تأكد" 109537 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتستقبل عيادات تطمن الذين يشعرون بأعراض كورونا، كارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد، فيما خُصصت مراكز "تأكد" للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
11:08 AM

"تطمن" و"تأكد" في جازان.. أكثر من 165 ألف مستفيد

منذ بدء العمل ومن خلال عدة مواقع منها الفحص الموسع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـ 165351 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأوضحت "صحة جازان" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن بلغ 55814 مستفيداً، فيما بلغ عدد المسحات المجراة في مراكز "تأكد" 109537 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتستقبل عيادات تطمن الذين يشعرون بأعراض كورونا، كارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد، فيما خُصصت مراكز "تأكد" للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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