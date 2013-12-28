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"مسام" ينتزع 1,352 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر

زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن.. وحاولت إخفاءها

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام"، خلال الأسبوع

الرابع من شهر ديسمبر 2020م، من انتزاع 1,352 لغمًا، منها 31 لغمًا مضادة للأفراد، و134 لغمًا مضادة للدبابات، و1,178 ذخيرة غير متفجرة، و9 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 207,205 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها

بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها كثير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسام" ينتزع 1,352 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر
سبق

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام"، خلال الأسبوع

الرابع من شهر ديسمبر 2020م، من انتزاع 1,352 لغمًا، منها 31 لغمًا مضادة للأفراد، و134 لغمًا مضادة للدبابات، و1,178 ذخيرة غير متفجرة، و9 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 207,205 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها

بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها كثير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
05:17 PM

"مسام" ينتزع 1,352 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر

زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن.. وحاولت إخفاءها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام"، خلال الأسبوع

الرابع من شهر ديسمبر 2020م، من انتزاع 1,352 لغمًا، منها 31 لغمًا مضادة للأفراد، و134 لغمًا مضادة للدبابات، و1,178 ذخيرة غير متفجرة، و9 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 207,205 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها

بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها كثير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

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