"الأرصاد": رياح نشطة وعوالق ترابية على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى السابعة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن رياحًا نشطة، وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.