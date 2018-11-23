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40 قائداً كشفياً من "تعليم مكة المكرمة" يتطوعون في الحرم المكي الشريف

لخدمة قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين بعد العمل بكامل الطاقة الاستيعابية

بتوجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي شارك أكثر من ٤٠ قائداً كشفياً في تقديم الأعمال التطوعية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بعد العمل بكامل الطاقة الاستيعابية.

حيث انطلقت الأعمال التطوعية الاثنين وكان في استقبالهم بساحة الحرم المكي الشريف مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام الأستاذ سعود بن عطية الزهراني.

جدير بالذكر أن رئيس النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة القائد زياد بن حسن قدير قد عقد اجتماعاً في مركز بادر للأعمال التطوعية مع القادة الكشفيين، حيث ثمّن مشاركتهم موضحاً أهمية العمل التطوعي لاسيما أنه في أطهر بقاع الأرض، مطالباً الجميع بمضاعفة الجهود حتى ينعم ضيوف الرحمن بأمن وأمان وهم يؤدون المناسك بكل يسر وسهولة.

وأشاد قدير بالدعم الكبير الذي يلقاه النشاط الكشفي من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبمتابعة وإشراف مدير عام تعليم مكة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، ومساعده للشؤون التعليمية “بنين” علي حسين العمودي، وبإشراف مباشر من مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم مكة نبيل بن بكر طيب.

وأبان قدير أن مهمة القادة الكشفيين الميدانية تكمن في إدارة وتنظيم الحشود والمساهمة في التقيد بالإجراءات الوقائية حيث يتواجد القادة في يومي الاثنين والخميس أسبوعياً، من صلاة العصر إلى وقت الانتهاء من صلاة العشاء بالمسجد الحرام، إضافة إلى تواجدهم يوم الجمعة أسبوعياً، من قبل خطبتي وصلاة الجمعة لغاية الانتهاء من صلاة العشاء.

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40 قائداً كشفياً من "تعليم مكة المكرمة" يتطوعون في الحرم المكي الشريف
سبق

بتوجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي شارك أكثر من ٤٠ قائداً كشفياً في تقديم الأعمال التطوعية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بعد العمل بكامل الطاقة الاستيعابية.

حيث انطلقت الأعمال التطوعية الاثنين وكان في استقبالهم بساحة الحرم المكي الشريف مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام الأستاذ سعود بن عطية الزهراني.

جدير بالذكر أن رئيس النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة القائد زياد بن حسن قدير قد عقد اجتماعاً في مركز بادر للأعمال التطوعية مع القادة الكشفيين، حيث ثمّن مشاركتهم موضحاً أهمية العمل التطوعي لاسيما أنه في أطهر بقاع الأرض، مطالباً الجميع بمضاعفة الجهود حتى ينعم ضيوف الرحمن بأمن وأمان وهم يؤدون المناسك بكل يسر وسهولة.

وأشاد قدير بالدعم الكبير الذي يلقاه النشاط الكشفي من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبمتابعة وإشراف مدير عام تعليم مكة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، ومساعده للشؤون التعليمية “بنين” علي حسين العمودي، وبإشراف مباشر من مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم مكة نبيل بن بكر طيب.

وأبان قدير أن مهمة القادة الكشفيين الميدانية تكمن في إدارة وتنظيم الحشود والمساهمة في التقيد بالإجراءات الوقائية حيث يتواجد القادة في يومي الاثنين والخميس أسبوعياً، من صلاة العصر إلى وقت الانتهاء من صلاة العشاء بالمسجد الحرام، إضافة إلى تواجدهم يوم الجمعة أسبوعياً، من قبل خطبتي وصلاة الجمعة لغاية الانتهاء من صلاة العشاء.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
12:48 AM

40 قائداً كشفياً من "تعليم مكة المكرمة" يتطوعون في الحرم المكي الشريف

لخدمة قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين بعد العمل بكامل الطاقة الاستيعابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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بتوجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي شارك أكثر من ٤٠ قائداً كشفياً في تقديم الأعمال التطوعية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بعد العمل بكامل الطاقة الاستيعابية.

حيث انطلقت الأعمال التطوعية الاثنين وكان في استقبالهم بساحة الحرم المكي الشريف مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام الأستاذ سعود بن عطية الزهراني.

جدير بالذكر أن رئيس النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة القائد زياد بن حسن قدير قد عقد اجتماعاً في مركز بادر للأعمال التطوعية مع القادة الكشفيين، حيث ثمّن مشاركتهم موضحاً أهمية العمل التطوعي لاسيما أنه في أطهر بقاع الأرض، مطالباً الجميع بمضاعفة الجهود حتى ينعم ضيوف الرحمن بأمن وأمان وهم يؤدون المناسك بكل يسر وسهولة.

وأشاد قدير بالدعم الكبير الذي يلقاه النشاط الكشفي من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبمتابعة وإشراف مدير عام تعليم مكة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، ومساعده للشؤون التعليمية “بنين” علي حسين العمودي، وبإشراف مباشر من مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم مكة نبيل بن بكر طيب.

وأبان قدير أن مهمة القادة الكشفيين الميدانية تكمن في إدارة وتنظيم الحشود والمساهمة في التقيد بالإجراءات الوقائية حيث يتواجد القادة في يومي الاثنين والخميس أسبوعياً، من صلاة العصر إلى وقت الانتهاء من صلاة العشاء بالمسجد الحرام، إضافة إلى تواجدهم يوم الجمعة أسبوعياً، من قبل خطبتي وصلاة الجمعة لغاية الانتهاء من صلاة العشاء.

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