ونقلت مصادر فلسطينية عن الناشط الشبابي في البلدة أحمد صلاح، قوله إن المستوطنين أتلفوا (140) شتلة زيتون ورشوها بالمبيدات، في منطقة واد أبو بكير التي تقام عليها مستوطنتا "دانيال" و"اليعازر"، مضيفاً أن ملكيتها تعود للمواطن يوسف عبد هيجر.

أتلف مستوطنون يهود، اليوم، المئات من شتلات الزيتون في أراضي بلدة الخضر- جنوب بيت لحم.

مستوطنون يتلفون المئات من شتلات الزيتون في بلدة الخضر جنوب بيت لحم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-31 أتلف مستوطنون يهود، اليوم، المئات من شتلات الزيتون في أراضي بلدة الخضر- جنوب بيت لحم. ونقلت مصادر فلسطينية عن الناشط الشبابي في البلدة أحمد صلاح، قوله إن المستوطنين أتلفوا (140) شتلة زيتون ورشوها بالمبيدات، في منطقة واد أبو بكير التي تقام عليها مستوطنتا "دانيال" و"اليعازر"، مضيفاً أن ملكيتها تعود للمواطن يوسف عبد هيجر.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 11:57 AM

مستوطنون يتلفون المئات من شتلات الزيتون في بلدة الخضر جنوب بيت لحم رشوها بالمبيدات في منطقة تقام عليها مستوطنتا "دانيال" و"اليعازر"





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أتلف مستوطنون يهود، اليوم، المئات من شتلات الزيتون في أراضي بلدة الخضر- جنوب بيت لحم.

ونقلت مصادر فلسطينية عن الناشط الشبابي في البلدة أحمد صلاح، قوله إن المستوطنين أتلفوا (140) شتلة زيتون ورشوها بالمبيدات، في منطقة واد أبو بكير التي تقام عليها مستوطنتا "دانيال" و"اليعازر"، مضيفاً أن ملكيتها تعود للمواطن يوسف عبد هيجر.