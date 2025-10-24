النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغذاء والدواء" تحذّر من "مسك الغابات للطهارة" داعية للتخلص منه

بسبب احتواء المنتج على نسبة عالية من البكتيريا ومخالفته اللائحة

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج غسول "مسك الغابات للطهارة"، لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا.

وقالت "الهيئة" إنها حللت عينات من منتجات العناية الخارجية بالمناطق الحساسة المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016.

وأضاف: التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج اسم "مسك الغابات للطهارة ASQ Intimate Cleanser Al Tahara Jungle Musk"، مُصنع في المملكة العربية السعودية برقم تشغيلة (10119) وتاريخ صلاحية 2022/03 من إنتاج مصنع عبدالصمد القرشي للعطور ومستحضرات التجميل.

ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصادرها.

وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

الغذاء والدواء هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء" تحذّر من "مسك الغابات للطهارة" داعية للتخلص منه
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج غسول "مسك الغابات للطهارة"، لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا.

وقالت "الهيئة" إنها حللت عينات من منتجات العناية الخارجية بالمناطق الحساسة المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016.

وأضاف: التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج اسم "مسك الغابات للطهارة ASQ Intimate Cleanser Al Tahara Jungle Musk"، مُصنع في المملكة العربية السعودية برقم تشغيلة (10119) وتاريخ صلاحية 2022/03 من إنتاج مصنع عبدالصمد القرشي للعطور ومستحضرات التجميل.

ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصادرها.

وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
03:01 PM

"الغذاء والدواء" تحذّر من "مسك الغابات للطهارة" داعية للتخلص منه

بسبب احتواء المنتج على نسبة عالية من البكتيريا ومخالفته اللائحة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
8
24,182

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج غسول "مسك الغابات للطهارة"، لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا.

وقالت "الهيئة" إنها حللت عينات من منتجات العناية الخارجية بالمناطق الحساسة المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016.

وأضاف: التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج اسم "مسك الغابات للطهارة ASQ Intimate Cleanser Al Tahara Jungle Musk"، مُصنع في المملكة العربية السعودية برقم تشغيلة (10119) وتاريخ صلاحية 2022/03 من إنتاج مصنع عبدالصمد القرشي للعطور ومستحضرات التجميل.

ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصادرها.

وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,168
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,985

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة