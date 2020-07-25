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صراع القنصليات.. الصين تشدد الإجراءات حول بعثة أمريكا في تشنغدو تمهيداً لغلقها

أفراد من الشرطة بملابس مدنية أغلقوا الشارع

شددت السلطات الصينية الإجراءات الأمنية خارج القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو، اليوم السبت، بينما يستعد الموظفون داخلها للمغادرة بعد يوم من إصدار الصين أمراً بإغلاقها؛ رداً على إصدار الولايات المتحدة أمراً بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستون.


وتجمع أفراد من الشرطة، من بينهم عدد من الضباط في ملابس مدنية، خارج القنصلية الأمريكية في تشنغدو، وأغلقوا الشارع أمام حركة المرور، وفقاً لـ"رويترز".

واعتقل ضباط بملابس مدنية رجلاً حاول رفع لافتة، ولم يتضح ما الذي كان مكتوباً عليها.

وجاء الأمر الصيني بإغلاق تلك القنصلية، رداً على إمهال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين حتى مساء أمس، لإخلاء قنصليتها في المدينة الواقعة في ولاية تكساس.

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صراع القنصليات.. الصين تشدد الإجراءات حول بعثة أمريكا في تشنغدو تمهيداً لغلقها
سبق

شددت السلطات الصينية الإجراءات الأمنية خارج القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو، اليوم السبت، بينما يستعد الموظفون داخلها للمغادرة بعد يوم من إصدار الصين أمراً بإغلاقها؛ رداً على إصدار الولايات المتحدة أمراً بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستون.


وتجمع أفراد من الشرطة، من بينهم عدد من الضباط في ملابس مدنية، خارج القنصلية الأمريكية في تشنغدو، وأغلقوا الشارع أمام حركة المرور، وفقاً لـ"رويترز".

واعتقل ضباط بملابس مدنية رجلاً حاول رفع لافتة، ولم يتضح ما الذي كان مكتوباً عليها.

وجاء الأمر الصيني بإغلاق تلك القنصلية، رداً على إمهال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين حتى مساء أمس، لإخلاء قنصليتها في المدينة الواقعة في ولاية تكساس.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
06:37 PM

صراع القنصليات.. الصين تشدد الإجراءات حول بعثة أمريكا في تشنغدو تمهيداً لغلقها

أفراد من الشرطة بملابس مدنية أغلقوا الشارع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شددت السلطات الصينية الإجراءات الأمنية خارج القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو، اليوم السبت، بينما يستعد الموظفون داخلها للمغادرة بعد يوم من إصدار الصين أمراً بإغلاقها؛ رداً على إصدار الولايات المتحدة أمراً بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستون.


وتجمع أفراد من الشرطة، من بينهم عدد من الضباط في ملابس مدنية، خارج القنصلية الأمريكية في تشنغدو، وأغلقوا الشارع أمام حركة المرور، وفقاً لـ"رويترز".

واعتقل ضباط بملابس مدنية رجلاً حاول رفع لافتة، ولم يتضح ما الذي كان مكتوباً عليها.

وجاء الأمر الصيني بإغلاق تلك القنصلية، رداً على إمهال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين حتى مساء أمس، لإخلاء قنصليتها في المدينة الواقعة في ولاية تكساس.

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