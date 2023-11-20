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شاهد.. أمطار متوسطة تجري الشعاب بعدة مناطق بمحافظة الأفلاج

بدأت فجرًا.. وشملت ليلى وستارة والغيل والهدار والأحمر والبديع

شهدت محافظة الأفلاج، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض الشعاب.

وبدأت الأمطار على الأفلاج من ساعات الفجر الأولى لصباح هذا اليوم الأربعاء، وشملت ليلى وستارة والغيل والهدار والأحمر والبديع والسيح، سالت على إثرها بعض الشعاب.


وتعاود الأمطار هطولها بين الحين والآخر، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

الأفلاج أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمطار متوسطة تجري الشعاب بعدة مناطق بمحافظة الأفلاج
سبق

شهدت محافظة الأفلاج، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض الشعاب.

وبدأت الأمطار على الأفلاج من ساعات الفجر الأولى لصباح هذا اليوم الأربعاء، وشملت ليلى وستارة والغيل والهدار والأحمر والبديع والسيح، سالت على إثرها بعض الشعاب.


وتعاود الأمطار هطولها بين الحين والآخر، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
09:33 PM

شاهد.. أمطار متوسطة تجري الشعاب بعدة مناطق بمحافظة الأفلاج

بدأت فجرًا.. وشملت ليلى وستارة والغيل والهدار والأحمر والبديع

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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772

شهدت محافظة الأفلاج، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض الشعاب.

وبدأت الأمطار على الأفلاج من ساعات الفجر الأولى لصباح هذا اليوم الأربعاء، وشملت ليلى وستارة والغيل والهدار والأحمر والبديع والسيح، سالت على إثرها بعض الشعاب.


وتعاود الأمطار هطولها بين الحين والآخر، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

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