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فلسطين تعلن: لا إصابات جديدة اليوم بفيروس "كورونا"

الحالات المصابة استقرت عند 59 حالة منها 17 تعافت

أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، العميد غسان نمر، أن لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين، وأن عدد الحالات المصابة استقر عند 59 حالة، منها 17 حالة تماثلت للشفاء، و42 ما زالت تخضع للحجر الصحي.

وأضاف نمر خلال إيجاز صحفي عقد اليوم الاثنين برام الله، إن فحوصات العينات التي تمت مساء أمس الأحد وصباح اليوم، ظهرت نتائجها سلبية (غير مصابة)، موضحاً أن عدد العينات التي فحصت حتى اللحظة في المحافظات الشمالية والجنوبية، وصل إلى أكثر من 4 آلاف عينة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وفي سياق متصل، أشار نمر إلى أن مجلس الوزراء يعقد اليوم جلسة مهمة وضرورية لتوضيح كافة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء، وللإجابة عن كافة التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين والموظفين في مؤسسات القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع المعطيات الخاصة بتقييد الحركة لكافة المواطنين بمهنية عالية وبأعلى درجات المسؤولية، موضحاً أنها سهلت الحركة للقطاعات الحيوية بناءً على التصاريح الصادرة من قبل المحافظين لعدد من الشركات الحيوية وشركات الاتصالات والإنترنت ولقطاعات الصحة والمؤسسات والوزارات السيادية.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين تعلن: لا إصابات جديدة اليوم بفيروس "كورونا"
سبق

أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، العميد غسان نمر، أن لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين، وأن عدد الحالات المصابة استقر عند 59 حالة، منها 17 حالة تماثلت للشفاء، و42 ما زالت تخضع للحجر الصحي.

وأضاف نمر خلال إيجاز صحفي عقد اليوم الاثنين برام الله، إن فحوصات العينات التي تمت مساء أمس الأحد وصباح اليوم، ظهرت نتائجها سلبية (غير مصابة)، موضحاً أن عدد العينات التي فحصت حتى اللحظة في المحافظات الشمالية والجنوبية، وصل إلى أكثر من 4 آلاف عينة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وفي سياق متصل، أشار نمر إلى أن مجلس الوزراء يعقد اليوم جلسة مهمة وضرورية لتوضيح كافة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء، وللإجابة عن كافة التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين والموظفين في مؤسسات القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع المعطيات الخاصة بتقييد الحركة لكافة المواطنين بمهنية عالية وبأعلى درجات المسؤولية، موضحاً أنها سهلت الحركة للقطاعات الحيوية بناءً على التصاريح الصادرة من قبل المحافظين لعدد من الشركات الحيوية وشركات الاتصالات والإنترنت ولقطاعات الصحة والمؤسسات والوزارات السيادية.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
03:23 PM

فلسطين تعلن: لا إصابات جديدة اليوم بفيروس "كورونا"

الحالات المصابة استقرت عند 59 حالة منها 17 تعافت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، العميد غسان نمر، أن لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين، وأن عدد الحالات المصابة استقر عند 59 حالة، منها 17 حالة تماثلت للشفاء، و42 ما زالت تخضع للحجر الصحي.

وأضاف نمر خلال إيجاز صحفي عقد اليوم الاثنين برام الله، إن فحوصات العينات التي تمت مساء أمس الأحد وصباح اليوم، ظهرت نتائجها سلبية (غير مصابة)، موضحاً أن عدد العينات التي فحصت حتى اللحظة في المحافظات الشمالية والجنوبية، وصل إلى أكثر من 4 آلاف عينة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وفي سياق متصل، أشار نمر إلى أن مجلس الوزراء يعقد اليوم جلسة مهمة وضرورية لتوضيح كافة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء، وللإجابة عن كافة التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين والموظفين في مؤسسات القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع المعطيات الخاصة بتقييد الحركة لكافة المواطنين بمهنية عالية وبأعلى درجات المسؤولية، موضحاً أنها سهلت الحركة للقطاعات الحيوية بناءً على التصاريح الصادرة من قبل المحافظين لعدد من الشركات الحيوية وشركات الاتصالات والإنترنت ولقطاعات الصحة والمؤسسات والوزارات السيادية.

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