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"بحث وتحريات" كعكية مكة تضبط شخصًا سلب مقيمًا منتحلاً شخصية شرطي

هدَّده بسلاح ناري وربط يديه وعينيه واستولى على ما بحوزته من أموال

تحقِّق النيابة العامة بالعاصمة المقدسة مع شخص؛ سلب مقيمًا مبلغًا ماليًّا تحت تهديد السلاح على طريق الخواجات قبل أكثر من شهرَيْن منتحلاً صفة رجل أمن.

وتفصيلاً، باشر مركز شرطة الكعكية بلاغًا عن تعرُّض عامل من جنسية آسيوية للسلب والتهديد على طريق الخواجات.

وعند مباشرة الحالة عُثر على العامل وهو في حالة جسدية متعبة بعد أن قام الجاني باستدراجه خارج مقر سكنه مدعيًا أنه رجل أمن، ثم هدّده بسلاح ناري، وربط يديه وعينيه، وسلب مبلغًا ماليًّا، يتجاوز 8 آلاف ريال، وجهاز جوال، وتركه ملقى في العراء.

وتمكّن العامل من السير قرابة ساعتين تحت أشعة شمس حارقة، حتى عثر عليه أحد الأشخاص، وحل قيوده، واتصل على كفيله.

وبدأ رجال البحث، بتوجيه ومتابعة من مدير شرطة الكعكية، جمع المعلومات والتحري عن الجناة. وبفضل من الله توصلوا لأحد المشاركين في القضية؛ وتم ضبطه، وبعرضه على الجاني تمكن من التعرف عليه، وعلى نوع السلاح الناري المستخدم في عملية السطو.


تم إعداد محضر بالواقعة، وسُلم الشخص للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

النيابة العامة سلب تحت تهديد السلاح مكة المكرمة طريق الخواجات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بحث وتحريات" كعكية مكة تضبط شخصًا سلب مقيمًا منتحلاً شخصية شرطي
سبق

تحقِّق النيابة العامة بالعاصمة المقدسة مع شخص؛ سلب مقيمًا مبلغًا ماليًّا تحت تهديد السلاح على طريق الخواجات قبل أكثر من شهرَيْن منتحلاً صفة رجل أمن.

وتفصيلاً، باشر مركز شرطة الكعكية بلاغًا عن تعرُّض عامل من جنسية آسيوية للسلب والتهديد على طريق الخواجات.

وعند مباشرة الحالة عُثر على العامل وهو في حالة جسدية متعبة بعد أن قام الجاني باستدراجه خارج مقر سكنه مدعيًا أنه رجل أمن، ثم هدّده بسلاح ناري، وربط يديه وعينيه، وسلب مبلغًا ماليًّا، يتجاوز 8 آلاف ريال، وجهاز جوال، وتركه ملقى في العراء.

وتمكّن العامل من السير قرابة ساعتين تحت أشعة شمس حارقة، حتى عثر عليه أحد الأشخاص، وحل قيوده، واتصل على كفيله.

وبدأ رجال البحث، بتوجيه ومتابعة من مدير شرطة الكعكية، جمع المعلومات والتحري عن الجناة. وبفضل من الله توصلوا لأحد المشاركين في القضية؛ وتم ضبطه، وبعرضه على الجاني تمكن من التعرف عليه، وعلى نوع السلاح الناري المستخدم في عملية السطو.


تم إعداد محضر بالواقعة، وسُلم الشخص للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
12:35 AM

"بحث وتحريات" كعكية مكة تضبط شخصًا سلب مقيمًا منتحلاً شخصية شرطي

هدَّده بسلاح ناري وربط يديه وعينيه واستولى على ما بحوزته من أموال

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,849

تحقِّق النيابة العامة بالعاصمة المقدسة مع شخص؛ سلب مقيمًا مبلغًا ماليًّا تحت تهديد السلاح على طريق الخواجات قبل أكثر من شهرَيْن منتحلاً صفة رجل أمن.

وتفصيلاً، باشر مركز شرطة الكعكية بلاغًا عن تعرُّض عامل من جنسية آسيوية للسلب والتهديد على طريق الخواجات.

وعند مباشرة الحالة عُثر على العامل وهو في حالة جسدية متعبة بعد أن قام الجاني باستدراجه خارج مقر سكنه مدعيًا أنه رجل أمن، ثم هدّده بسلاح ناري، وربط يديه وعينيه، وسلب مبلغًا ماليًّا، يتجاوز 8 آلاف ريال، وجهاز جوال، وتركه ملقى في العراء.

وتمكّن العامل من السير قرابة ساعتين تحت أشعة شمس حارقة، حتى عثر عليه أحد الأشخاص، وحل قيوده، واتصل على كفيله.

وبدأ رجال البحث، بتوجيه ومتابعة من مدير شرطة الكعكية، جمع المعلومات والتحري عن الجناة. وبفضل من الله توصلوا لأحد المشاركين في القضية؛ وتم ضبطه، وبعرضه على الجاني تمكن من التعرف عليه، وعلى نوع السلاح الناري المستخدم في عملية السطو.


تم إعداد محضر بالواقعة، وسُلم الشخص للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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