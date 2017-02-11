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الحكومة السودانية توافق على تسليم "البشير" للمحكمة الجنائية الدولية

خلال محادثات سلام مع جماعات التمرد في إقليم دارفور

أعلنت الحكومة السودانية اتفاقها مع فصائل مسلحة في دارفور على تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن أبرز المطلوبين لدى المحكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، لـ"رويترز" يوم الثلاثاء، إن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
والرئيس السابق عمر البشير مطلوب لدى المحكمة لكن الوزير لم يذكره بالاسم.
ويواجه البشير اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في عام 2003.
ووصل البشير إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989. وظل يحكم السودان حتى أُزيح عن السلطة في أبريل/ نيسان 2019.

الحكومة السودانية المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني السابق عمر البشير

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة السودانية توافق على تسليم "البشير" للمحكمة الجنائية الدولية
سبق

أعلنت الحكومة السودانية اتفاقها مع فصائل مسلحة في دارفور على تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن أبرز المطلوبين لدى المحكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، لـ"رويترز" يوم الثلاثاء، إن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
والرئيس السابق عمر البشير مطلوب لدى المحكمة لكن الوزير لم يذكره بالاسم.
ويواجه البشير اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في عام 2003.
ووصل البشير إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989. وظل يحكم السودان حتى أُزيح عن السلطة في أبريل/ نيسان 2019.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
05:44 PM

الحكومة السودانية توافق على تسليم "البشير" للمحكمة الجنائية الدولية

خلال محادثات سلام مع جماعات التمرد في إقليم دارفور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة السودانية اتفاقها مع فصائل مسلحة في دارفور على تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن أبرز المطلوبين لدى المحكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، لـ"رويترز" يوم الثلاثاء، إن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
والرئيس السابق عمر البشير مطلوب لدى المحكمة لكن الوزير لم يذكره بالاسم.
ويواجه البشير اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في عام 2003.
ووصل البشير إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989. وظل يحكم السودان حتى أُزيح عن السلطة في أبريل/ نيسان 2019.

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