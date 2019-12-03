"محافظ السليمي" يدشّن مبادرة "توزيع شتلات السدر" لتعزيز الوعي البيئي

لإعادة ما فقدته المحافظة من أشجار بسبب الرعي غير المُقنن والاحتطاب الجائر

شاركت رابطة قنا الخضراء بمحافظة السليمي- ١٧٠ كلم جنوبي حائل، بالتعاون مع رابطة حائل الخضراء، في توزيع ١٠٠ شتلة من السدر، ضمن أهدافها بتعزيز الوعي الوطني للثقافة البيئية لدى أبناء المحافظة.

ودشّن محافظ السليمي عبد الله الهذيلي؛ بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية ورئيس رابطة حائل الخضراء المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجلعود، وعدد من المواطنين مبادرة زرع الشتلات مقدماً شكره وتقديره لرابطتَي حائل وقنا الخضراء على التعاون من أجل الحفاظ على البيئة.

وأوضح رئيس رابطة قنا الخضراء نادر الحمّاد؛ أن الرابطة تقوم على العمل التطوعي من أبناء المحافظة والقرى التابعة لها، وذلك لنشر ثقافة أهمية الحفاظ على الرقعة الخضراء، والعمل على إعادة ما فقدته المحافظة من أشجار معينة خلال السنوات الماضية، إما بسبب الرعي غير المُقنن أو الاحتطاب الجائر.

وأضاف الحمّاد؛ أن رابطة قنا الخضراء بمحافظة السليمي بدأت أول أعمالها التطوعية أخيراً بزراعة بذور "الديدحان، وأم قلاص، والخُبيَز، والسدر البري، والسدر البلدي" بالمحافظة.

وأردف، أنه تم نشر ‏٢٢ ألف بذرة ديدحان، وخمسة آلاف بذرة أم قلاص، وخمسة آلاف بذرة خبيز، وعدد 2000 جرام من السدر البري، على أرجاء المحافظة كافة عبر اختيار مواقع مُحدّدة شارك فيها عدد من المهتمين بالبيئة، إضافة إلى عدد ٥٠٠ بذرة سدر بلدي تمّ توزيعها بأحواض خاصة بشوارع المحافظة لمتابعة السقيا.

من جهته، أوضح رئيس رابطة حائل الخضراء المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجلعود؛ أن التعاون بين رابطة حائل ورابطة قنا، جاء بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية بين الرابطة والمواطنين تجاه بيئة الوطن ورفع مستوى الوعي البيئي المجتمعي في المحافظة وحماية الأشجار والبيئة بشكل عام وزراعة الأشجار ذات الجودة والفائدة التي تعود على البيئة، بإعادة الحياة لها، ولاسيما بعد التراجع الكبير الذي شهدته منطقة حائل في مستوى الغطاء النباتي واتساع مساحات التصحّر لأسباب متعدِّدة.