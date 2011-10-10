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6 شروط للالتحاق بأكاديمية "هدف" للقيادة

تطوّر القيادات من منسوبي المنشآت الخاصة

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ستة شروط للالتحاق في أكاديمية "هدف" للقيادة، الهادف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة، دعماً للتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط والإبداع والابتكار.

وقال مدير الصندوق بالجبيل عبدالله بن حمد البوعلي، خلال لقاء الثلاثاء الشهري لرجال الأعمال الذي نظمته غرفة الشرقية بفرعها بالجبيل وشهد حضورًا لافتًا: الأكاديمية تعتمد على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.

من جانبه، أشار مدير أكاديمية "هدف" للقيادة سعود بن ناصر العمير إلى أن أهداف الأكاديمية تتجسد في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وأضاف: مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات بالأكاديمية، تشتمل المرحلة الأولى منها على التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة الثانية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة خمسة أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم.

وأردف: تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4-6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما تشهد المرحلتان الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

ويشترط للانضمام للأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلاً على شهادة البكالوريوس على الأقل، وأن يتقن اللغة الإنجليزية.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6 شروط للالتحاق بأكاديمية "هدف" للقيادة
سبق

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ستة شروط للالتحاق في أكاديمية "هدف" للقيادة، الهادف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة، دعماً للتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط والإبداع والابتكار.

وقال مدير الصندوق بالجبيل عبدالله بن حمد البوعلي، خلال لقاء الثلاثاء الشهري لرجال الأعمال الذي نظمته غرفة الشرقية بفرعها بالجبيل وشهد حضورًا لافتًا: الأكاديمية تعتمد على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.

من جانبه، أشار مدير أكاديمية "هدف" للقيادة سعود بن ناصر العمير إلى أن أهداف الأكاديمية تتجسد في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وأضاف: مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات بالأكاديمية، تشتمل المرحلة الأولى منها على التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة الثانية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة خمسة أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم.

وأردف: تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4-6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما تشهد المرحلتان الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

ويشترط للانضمام للأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلاً على شهادة البكالوريوس على الأقل، وأن يتقن اللغة الإنجليزية.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
02:36 PM

6 شروط للالتحاق بأكاديمية "هدف" للقيادة

تطوّر القيادات من منسوبي المنشآت الخاصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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حدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ستة شروط للالتحاق في أكاديمية "هدف" للقيادة، الهادف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة، دعماً للتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط والإبداع والابتكار.

وقال مدير الصندوق بالجبيل عبدالله بن حمد البوعلي، خلال لقاء الثلاثاء الشهري لرجال الأعمال الذي نظمته غرفة الشرقية بفرعها بالجبيل وشهد حضورًا لافتًا: الأكاديمية تعتمد على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.

من جانبه، أشار مدير أكاديمية "هدف" للقيادة سعود بن ناصر العمير إلى أن أهداف الأكاديمية تتجسد في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وأضاف: مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات بالأكاديمية، تشتمل المرحلة الأولى منها على التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة الثانية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة خمسة أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم.

وأردف: تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4-6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما تشهد المرحلتان الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

ويشترط للانضمام للأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلاً على شهادة البكالوريوس على الأقل، وأن يتقن اللغة الإنجليزية.

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