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بدر العساكر عن ضيافة " آبي" في العلا: "المكان والمكانة بالتقاء حضارتين"

قال: "أصالتنا.. إطلالة للمستقبل وبها فخرنا.. هي واحة في حضارتنا

نشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد، فيديو لضيافة الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي في العلا، وسط أجواء شتوية ظهر فيها "شينزو" وهو يرتدي "الفروة"؛ وهي من الزي الشعبي الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بأبناء السعودية في موسم البرد.

ونشر "العساكر" فيديو قصيراً معلقاً عليه: "أصالتنا.. إطلالة للمستقبل وبها فخرنا.. هي واحة في حضارتنا.. تسير قوافلها مثل التاريخ لتحتفي بضيوفنا.. دولة رئيس الوزراء الياباني @AbeShinzo في العلا.. المكان والمكانة بالتقاء حضارتين".

وظهر بالفيديو رئيس وزراء اليابان مع ولي العهد وعدد من الوزراء يتحدث لولي العهد في بيت شعر نُصب في العلا؛ حيث الطبيعة والأجواء الباردة، في جلسة غابت عنها التقاليد الرسمية ورُحب بالضيف بالأهازيج والعروض الشعبية، وعكست هذه الضيافة تراث السعودية وتقاليدها القديمة وبساطتها؛ حيث كان يعيش الأجداد ويواجهون الظروف القاسية وخاصة الشتاء بإشعال النار للتدفئة.

بدر العساكر الأمير محمد بن سلمان شينزو آبي العلا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدر العساكر عن ضيافة " آبي" في العلا: "المكان والمكانة بالتقاء حضارتين"
سبق

نشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد، فيديو لضيافة الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي في العلا، وسط أجواء شتوية ظهر فيها "شينزو" وهو يرتدي "الفروة"؛ وهي من الزي الشعبي الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بأبناء السعودية في موسم البرد.

ونشر "العساكر" فيديو قصيراً معلقاً عليه: "أصالتنا.. إطلالة للمستقبل وبها فخرنا.. هي واحة في حضارتنا.. تسير قوافلها مثل التاريخ لتحتفي بضيوفنا.. دولة رئيس الوزراء الياباني @AbeShinzo في العلا.. المكان والمكانة بالتقاء حضارتين".

وظهر بالفيديو رئيس وزراء اليابان مع ولي العهد وعدد من الوزراء يتحدث لولي العهد في بيت شعر نُصب في العلا؛ حيث الطبيعة والأجواء الباردة، في جلسة غابت عنها التقاليد الرسمية ورُحب بالضيف بالأهازيج والعروض الشعبية، وعكست هذه الضيافة تراث السعودية وتقاليدها القديمة وبساطتها؛ حيث كان يعيش الأجداد ويواجهون الظروف القاسية وخاصة الشتاء بإشعال النار للتدفئة.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
10:32 AM

بدر العساكر عن ضيافة " آبي" في العلا: "المكان والمكانة بالتقاء حضارتين"

قال: "أصالتنا.. إطلالة للمستقبل وبها فخرنا.. هي واحة في حضارتنا

A A A
بدر العتيبي - الرياض
3
13,043

نشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد، فيديو لضيافة الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي في العلا، وسط أجواء شتوية ظهر فيها "شينزو" وهو يرتدي "الفروة"؛ وهي من الزي الشعبي الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بأبناء السعودية في موسم البرد.

ونشر "العساكر" فيديو قصيراً معلقاً عليه: "أصالتنا.. إطلالة للمستقبل وبها فخرنا.. هي واحة في حضارتنا.. تسير قوافلها مثل التاريخ لتحتفي بضيوفنا.. دولة رئيس الوزراء الياباني @AbeShinzo في العلا.. المكان والمكانة بالتقاء حضارتين".

وظهر بالفيديو رئيس وزراء اليابان مع ولي العهد وعدد من الوزراء يتحدث لولي العهد في بيت شعر نُصب في العلا؛ حيث الطبيعة والأجواء الباردة، في جلسة غابت عنها التقاليد الرسمية ورُحب بالضيف بالأهازيج والعروض الشعبية، وعكست هذه الضيافة تراث السعودية وتقاليدها القديمة وبساطتها؛ حيث كان يعيش الأجداد ويواجهون الظروف القاسية وخاصة الشتاء بإشعال النار للتدفئة.

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