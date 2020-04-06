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ضمن برنامج التعليم عن بعد .. التميمي يحاضر بالمدربين الوطنيين

تقيم اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن برنامج التعليم عن بعد، محاضرة عن بعد لتطوير المدربين الوطنيين، يلقيها المدرب الوطني زامل التميمي، وذلك يوم الأربعاء القادم عند الساعة السابعة مساءً.

وتتضمن المحاضرة المحاور التالية: مهام وأدوار المحلل الفني، المهارات الأساسية للمحلل الفني، أسئلة ونقاشات.

يُذكر أن المدرب الوطني زامل التميمي عمل محللاً فنيًا للمنتخب السعودي سابقًا، وهو حاليًا يعمل محللاً لنادي الاتفاق.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمن برنامج التعليم عن بعد .. التميمي يحاضر بالمدربين الوطنيين
سبق

تقيم اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن برنامج التعليم عن بعد، محاضرة عن بعد لتطوير المدربين الوطنيين، يلقيها المدرب الوطني زامل التميمي، وذلك يوم الأربعاء القادم عند الساعة السابعة مساءً.

وتتضمن المحاضرة المحاور التالية: مهام وأدوار المحلل الفني، المهارات الأساسية للمحلل الفني، أسئلة ونقاشات.

يُذكر أن المدرب الوطني زامل التميمي عمل محللاً فنيًا للمنتخب السعودي سابقًا، وهو حاليًا يعمل محللاً لنادي الاتفاق.


06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
09:35 PM

ضمن برنامج التعليم عن بعد .. التميمي يحاضر بالمدربين الوطنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقيم اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن برنامج التعليم عن بعد، محاضرة عن بعد لتطوير المدربين الوطنيين، يلقيها المدرب الوطني زامل التميمي، وذلك يوم الأربعاء القادم عند الساعة السابعة مساءً.

وتتضمن المحاضرة المحاور التالية: مهام وأدوار المحلل الفني، المهارات الأساسية للمحلل الفني، أسئلة ونقاشات.

يُذكر أن المدرب الوطني زامل التميمي عمل محللاً فنيًا للمنتخب السعودي سابقًا، وهو حاليًا يعمل محللاً لنادي الاتفاق.


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