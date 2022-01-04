أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، سماع دوي انفجارات في مناطق الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور.
وقال المرصد، أن الانفجارات في مناطق ميليشيات إيران بدير الزور ناتجة عن قصف مسيرات مجهولة، وأنها تزامنت مع تحليق طيران حربي.
سوريا.. دوي انفجارات في مناطق الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور
ناتجة عن قصف مسيرات مجهولة
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، سماع دوي انفجارات في مناطق الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور.
وقال المرصد، أن الانفجارات في مناطق ميليشيات إيران بدير الزور ناتجة عن قصف مسيرات مجهولة، وأنها تزامنت مع تحليق طيران حربي.
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، سماع دوي انفجارات في مناطق الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور.
سوريا.. دوي انفجارات في مناطق الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور
ناتجة عن قصف مسيرات مجهولة
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، سماع دوي انفجارات في مناطق الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور.
وقال المرصد، أن الانفجارات في مناطق ميليشيات إيران بدير الزور ناتجة عن قصف مسيرات مجهولة، وأنها تزامنت مع تحليق طيران حربي.