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سوريا.. دوي انفجارات في مناطق الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور

ناتجة عن قصف مسيرات مجهولة

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، سماع دوي انفجارات في مناطق الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور.
وقال المرصد، أن الانفجارات في مناطق ميليشيات إيران بدير الزور ناتجة عن قصف مسيرات مجهولة، وأنها تزامنت مع تحليق طيران حربي.

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سوريا.. دوي انفجارات في مناطق الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور
سبق

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، سماع دوي انفجارات في مناطق الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور.
وقال المرصد، أن الانفجارات في مناطق ميليشيات إيران بدير الزور ناتجة عن قصف مسيرات مجهولة، وأنها تزامنت مع تحليق طيران حربي.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
06:00 PM

سوريا.. دوي انفجارات في مناطق الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور

ناتجة عن قصف مسيرات مجهولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، سماع دوي انفجارات في مناطق الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور.
وقال المرصد، أن الانفجارات في مناطق ميليشيات إيران بدير الزور ناتجة عن قصف مسيرات مجهولة، وأنها تزامنت مع تحليق طيران حربي.

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