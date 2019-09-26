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شاهد .. "تعليم ينبع" يدشن معرضاً للوحات يحكي التطور التاريخي للمملكة بجداريات شاطئية

تزيد عن ١٣٤م٢ وتضمنت 50 لوحة فنية و40 مجسماً ولوحة للوطن بأقلام مواطنين

دشن مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، مساء أمس على شاطئ كورنيش ينبع، معرض جداريات بمساحة تزيد عن ١٣٤ م٢ تضمنت لوحات تحكي التطور التاريخي والحضاري للمملكة العربية السعودية في سنوات نهضتها المتعاقبة، وخصص أحد أركانه للمواهب الفنية من طلاب مدارس "تطوير" تضمنت أكثر من 50 لوحة فنية و40 مجسماً ولوحة للوطن بقلم المواطن، جعلت على شكل جدارية، وأركان للرسم الحر.

وأوضح مدير وحدة تطوير المدارس بنين بتعليم ينبع خضر الرفاعي، أن المعرض أقام مرسماً حراً يحوي رسوماتهم بتلك المناسبة وممارساتها لهم أمام الحضور، مبيناً أن الفعالية تستمر حتى اليوم الخميس تزامناً مع احتفالات الوطن، مضيفاً أن أركان المعرض الشاطئي جذبت الزائرين لكورنيش ينبع للاحتفال باليوم الوطني.

وأشار "الرفاعي" إلى أن الكثير من الزائرين سطروا مشاعرهم في مجالات الكتابة والرسم والتلوين على جدارية القلم الحر تعبيراً عن تجديد الولاء والانتماء له، ومشاركتهم غيرهم تلك الفرحة الغامرة التي سيقضونها بسعادة مع أهلهم وأقاربهم، ويستذكرونها ويختزلونها في ذاكرتهم.

فيما رسمت بهجة اليوم الوطني بخطوط الطفولة المبكرة جسدتها برقة متناهية أنامل الطلبة في مدارس الطفولة المبكرة بـ"تعليم ينبع"، وهي تخط ألواناً خضراء على لوحة عنوانها "وطن العطاء"، وفي فصول الطفولة المبكرة تحتار عما تكتب، فيما كل ركن يحدث فرقاً، وكل عفوية تنطق صدقاً، وكل التعابير "حب" في أجواء من البهجة رسم الأطفال فيها معاني سامية وصورة مشرقة للوطن في يوم احتفاله الـ89 جسدوا فيها قوة الانتماء وصدق الولاء للأرض والقيادة.

وعبروا في برنامج حمل شعار "لك.. أنتمي" بأكثر من 200 عمل فني، عن مشاعرهم الوطنية شملت الحرمين الشريفين وموحد الجزيرة والعلم السعودي، إلى جانب لوحات فنية تحكي حب الوطن في كافة تفاصيله وتجلياته ومواقفه وإنسانيته.

كما شكل الأطفال من خلال العروض والمشاهد البانورامية، النقلة الحضارية والمنجزات الفريدة والشواهد الكبيرة التي ترمز لحاضر مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء عن همة حتى القمة.

وأشرف على صناعة إطار تلك الأعمال التربويات لتربية الأطفال على القيم النافعة، واللاتي أكدن أن "تربية الأبناء تحتاج إلى الجهد الكبير والعمل المتواصل والدراسة والتدريب، هذا لمن يريد لجيل المستقبل أن يكونوا نافعين لدينهم ولوطنهم".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. "تعليم ينبع" يدشن معرضاً للوحات يحكي التطور التاريخي للمملكة بجداريات شاطئية
سبق

دشن مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، مساء أمس على شاطئ كورنيش ينبع، معرض جداريات بمساحة تزيد عن ١٣٤ م٢ تضمنت لوحات تحكي التطور التاريخي والحضاري للمملكة العربية السعودية في سنوات نهضتها المتعاقبة، وخصص أحد أركانه للمواهب الفنية من طلاب مدارس "تطوير" تضمنت أكثر من 50 لوحة فنية و40 مجسماً ولوحة للوطن بقلم المواطن، جعلت على شكل جدارية، وأركان للرسم الحر.

وأوضح مدير وحدة تطوير المدارس بنين بتعليم ينبع خضر الرفاعي، أن المعرض أقام مرسماً حراً يحوي رسوماتهم بتلك المناسبة وممارساتها لهم أمام الحضور، مبيناً أن الفعالية تستمر حتى اليوم الخميس تزامناً مع احتفالات الوطن، مضيفاً أن أركان المعرض الشاطئي جذبت الزائرين لكورنيش ينبع للاحتفال باليوم الوطني.

وأشار "الرفاعي" إلى أن الكثير من الزائرين سطروا مشاعرهم في مجالات الكتابة والرسم والتلوين على جدارية القلم الحر تعبيراً عن تجديد الولاء والانتماء له، ومشاركتهم غيرهم تلك الفرحة الغامرة التي سيقضونها بسعادة مع أهلهم وأقاربهم، ويستذكرونها ويختزلونها في ذاكرتهم.

فيما رسمت بهجة اليوم الوطني بخطوط الطفولة المبكرة جسدتها برقة متناهية أنامل الطلبة في مدارس الطفولة المبكرة بـ"تعليم ينبع"، وهي تخط ألواناً خضراء على لوحة عنوانها "وطن العطاء"، وفي فصول الطفولة المبكرة تحتار عما تكتب، فيما كل ركن يحدث فرقاً، وكل عفوية تنطق صدقاً، وكل التعابير "حب" في أجواء من البهجة رسم الأطفال فيها معاني سامية وصورة مشرقة للوطن في يوم احتفاله الـ89 جسدوا فيها قوة الانتماء وصدق الولاء للأرض والقيادة.

وعبروا في برنامج حمل شعار "لك.. أنتمي" بأكثر من 200 عمل فني، عن مشاعرهم الوطنية شملت الحرمين الشريفين وموحد الجزيرة والعلم السعودي، إلى جانب لوحات فنية تحكي حب الوطن في كافة تفاصيله وتجلياته ومواقفه وإنسانيته.

كما شكل الأطفال من خلال العروض والمشاهد البانورامية، النقلة الحضارية والمنجزات الفريدة والشواهد الكبيرة التي ترمز لحاضر مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء عن همة حتى القمة.

وأشرف على صناعة إطار تلك الأعمال التربويات لتربية الأطفال على القيم النافعة، واللاتي أكدن أن "تربية الأبناء تحتاج إلى الجهد الكبير والعمل المتواصل والدراسة والتدريب، هذا لمن يريد لجيل المستقبل أن يكونوا نافعين لدينهم ولوطنهم".

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
08:50 PM

شاهد .. "تعليم ينبع" يدشن معرضاً للوحات يحكي التطور التاريخي للمملكة بجداريات شاطئية

تزيد عن ١٣٤م٢ وتضمنت 50 لوحة فنية و40 مجسماً ولوحة للوطن بأقلام مواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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دشن مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، مساء أمس على شاطئ كورنيش ينبع، معرض جداريات بمساحة تزيد عن ١٣٤ م٢ تضمنت لوحات تحكي التطور التاريخي والحضاري للمملكة العربية السعودية في سنوات نهضتها المتعاقبة، وخصص أحد أركانه للمواهب الفنية من طلاب مدارس "تطوير" تضمنت أكثر من 50 لوحة فنية و40 مجسماً ولوحة للوطن بقلم المواطن، جعلت على شكل جدارية، وأركان للرسم الحر.

وأوضح مدير وحدة تطوير المدارس بنين بتعليم ينبع خضر الرفاعي، أن المعرض أقام مرسماً حراً يحوي رسوماتهم بتلك المناسبة وممارساتها لهم أمام الحضور، مبيناً أن الفعالية تستمر حتى اليوم الخميس تزامناً مع احتفالات الوطن، مضيفاً أن أركان المعرض الشاطئي جذبت الزائرين لكورنيش ينبع للاحتفال باليوم الوطني.

وأشار "الرفاعي" إلى أن الكثير من الزائرين سطروا مشاعرهم في مجالات الكتابة والرسم والتلوين على جدارية القلم الحر تعبيراً عن تجديد الولاء والانتماء له، ومشاركتهم غيرهم تلك الفرحة الغامرة التي سيقضونها بسعادة مع أهلهم وأقاربهم، ويستذكرونها ويختزلونها في ذاكرتهم.

فيما رسمت بهجة اليوم الوطني بخطوط الطفولة المبكرة جسدتها برقة متناهية أنامل الطلبة في مدارس الطفولة المبكرة بـ"تعليم ينبع"، وهي تخط ألواناً خضراء على لوحة عنوانها "وطن العطاء"، وفي فصول الطفولة المبكرة تحتار عما تكتب، فيما كل ركن يحدث فرقاً، وكل عفوية تنطق صدقاً، وكل التعابير "حب" في أجواء من البهجة رسم الأطفال فيها معاني سامية وصورة مشرقة للوطن في يوم احتفاله الـ89 جسدوا فيها قوة الانتماء وصدق الولاء للأرض والقيادة.

وعبروا في برنامج حمل شعار "لك.. أنتمي" بأكثر من 200 عمل فني، عن مشاعرهم الوطنية شملت الحرمين الشريفين وموحد الجزيرة والعلم السعودي، إلى جانب لوحات فنية تحكي حب الوطن في كافة تفاصيله وتجلياته ومواقفه وإنسانيته.

كما شكل الأطفال من خلال العروض والمشاهد البانورامية، النقلة الحضارية والمنجزات الفريدة والشواهد الكبيرة التي ترمز لحاضر مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء عن همة حتى القمة.

وأشرف على صناعة إطار تلك الأعمال التربويات لتربية الأطفال على القيم النافعة، واللاتي أكدن أن "تربية الأبناء تحتاج إلى الجهد الكبير والعمل المتواصل والدراسة والتدريب، هذا لمن يريد لجيل المستقبل أن يكونوا نافعين لدينهم ولوطنهم".

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