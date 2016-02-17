"التنمية الزراعية" يوقّع عقدًا لتمويل مصنع شرائح البطاطس بـ186 مليون ريال

يغطي جميع الأصول من مبنييْ وحدة التقشير والإنتاج.. وخط الإنتاج المتكامل

وقّع صندوق التنمية الزراعية، عقدًا مع شركة الجوف للتنمية الزراعية، لتمويل مصنع شرائح البطاطس بالشركة، بحضور مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، والرئيس التنفيذي لشركة الجوف للتنمية الزراعية المهندس مازن باداود.

ويهدف القرض الذي تبلغ قيمته 186 مليون ريال، تمويل جميع الأصول لمشروع المصنع؛ من مبنى وحدة التقشير، ومبنى الإنتاج، وخط إنتاج متكامل، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 36 ألف طن في السنة، ويعتمد على محاصيل البطاطس المنتجة من قِبَل الشركة.

وتنتج شركة الجوف للتنمية الزراعية، المحاصيل الزراعية الحقلية الاستراتيجية مثل القمح والبطاطس والبصل، إضافة إلى إنتاج زيت الزيتون العضوي، في مزرعتها التي تُعد أكبر مزرعة زيتون عضوي في العالم، كما تنتج من الفاكهة: (البرقوق، والخوخ، والمشمش، والتمور)، وتدير أكثر من 350 بيتًا محميًّا لإنتاج الخضار.

جدير بالذكر أن الصندوق يقدم خدمات ائتمانية للمشاريع المتخصصة تُمنح كقروض مباشرة وغير مباشرة بالشراكة مع البنوك والمصارف التجارية، سواء لغرض إقراض المشاريع الجديدة، أو التوسعة وإعادة التأهيل؛ بهدف الاستثمار الأفضل للموارد الاقتصادية ودعم الأمن الغذائي.. ويتطلب الحصول على هذه الخدمة وجود دراسة جدوى اقتصادية، وترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتحدد فترة السداد للمشاريع المتخصصة، بناءً على التدفقات النقدية، ودراسة المشروع، والتحليل الائتماني.