"هيئة الشورى" تحيل عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس

تضمنت تقارير لعدد من الجهات الحكومية وأنظمة جديدة

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من الموضوعات تضمنت تقارير لعدد من الجهات الحكومية ، وأنظمة جديدة وعدة مقترحات قدمها الأعضاء استناداً للمادة 23 من نظام المجلس ، ومشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للهيئة العامة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني وبحضور مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.

وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير اللجنة الصحية بشأن إعطاء وزارة الصحة صلاحية تمديد خدمات الأطباء الاستشاريين حتى سن السبعين عاماً، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1438 / 1439هـ ، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1438/ 1439هـ .

كما أحالت الهيئة تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي 1438/ 1439هـ، والتقرير السنوي لوزارة التعليم العام للعام المالي 1438/ 1439هـ, كما قررت الهيئة إحالة تقريري لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن مشروع نظام الشركات المهنية, والتقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1438/ 1439هـ .

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438/ 1439هـ , وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1438/ 1439هـ, كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) للعام المالي 1438 / 1439هـ .

وقررت الهيئة إحالة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مقترح مشروع ( نظام التغذية المدرسية) المقدم من عضوي مجلس الشورى، الدكتورة جواهر بنت ظاهر العنزي، ومحمد بن عبدالرحمن العجلان، استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس .

كما قررت الهيئة إحالة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مقترح ( نظام النقل المدرسي ) المقدم من عضوي المجلس، المهندس محمد بن حامد النقادي والدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي استناداً إلى للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس .

ووافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات .