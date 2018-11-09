النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

تسير رؤية السعودية 2030 في الطريق المرسوم لها محققة تطلعات ولاة الأمر الطامحين إلى تطوير البلاد على المستويات كافة، وتقوية أركان الاقتصاد، والمحافظة على مكتسبات الوطن، وما حققه من منجزات تنموية خلال العقود الماضية يُشار لها بالبنان.

ولعل الجولة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على منطقتَيْ القصيم وحائل دليل جديد على النجاحات التي حققتها وتحققها الرؤية، الساعية إلى دعم مناطق السعودية بلا استثناء عبر تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية التي تحقق كل الآمال المرجوة. وأستطيع أن أصف الجولة بأنها جولة خير ونماء، يقودها قائد هذه البلاد من أجل الوطن والمواطن. وهذه الجولة تحمل رسالة بأن الغد سيكون أفضل من اليوم.

تتذكرون معي عندما أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ملامح رؤية 2030، وبرامجها ومراحلها، وما تتطلع إليه من طموحات وآمال بإعادة صياغة اقتصاد السعودية برمته بعيدًا من مدخول النفط. وقال سموه إن الرؤية ستتبع آليات عمل مختلفة، تستشرف المستقبل بخطط مغايرة. عندها رأى البعض في الداخل والخارج أن الرؤية بالغت في تطلعاتها، وأنها تنشد المستحيل الذي من الصعب تحقيقه على أرض الواقع، وكان الجميع يتساءل باندهاش: كيف للمملكة أن تستغني عن دخل النفط في بناء اقتصاد قوي ومستدام؟ ولكن سمو ولي العهد لم يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل، وواصل الليل بالنهار باذلاً الجهود المضنية لتحقيق ما وعد به. وما هي إلا شهور قليلة جدًّا حتى أعلن سموه حزمة مشاريع عملاقة، كانت ملء سمع وبصر العالم، على رأسها مشاريع البحر الأحمر، والقدية، ونيوم.

والمتأمل في جولة خادم الحرمين في القصيم وحائل، وما شهدته من فعاليات وأرقام ومشاريع، يلحظ أن هذه الجولة تأتي امتدادًا لتطلعات رؤية 2030 التي وعدت بنقلة نوعية في كل منطقة من مناطق السعودية الـ13. وها هي القيادة الرشيدة توفي بما وعدت به، وتعلن مشاريع بقيمة تتجاوز 23 مليار ريال في القصيم وحائل وحدهما، في إشارة إلى أن سلسلة المشاريع التنموية ستستمر، وأنه في الغد قد نشهد تدشين مشاريع جديدة في مناطق أخرى، وبأرقام أكبر مما نسمعه اليوم.. هذه هي رؤية 2030.

ما أؤمن به أن العالم كله يتابع اليوم عن كثب ما تقوم به السعودية من جهد كبير لتنمية اقتصادها؛ ليس لسبب سوى أن الدول الكبرى تأمل بأن تضخ المزيد من الاستثمارات في صورة مشاريع داخل السعودية. هذه الاستثمارات تبحث عن الاستقرار السياسي والأمان الاقتصادي، والأنظمة التجارية التي تضمن لها سلامة الاستثمارات. وهذه المزايا مجتمعة تتوافر في السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين. وهذا الأمر يدفعني إلى تعزيز النظرة التفاؤلية بأن اقتصاد السعودية مقبل على طفرة جديدة ونوعية، لا يقتصر تأثيرها الإيجابي على اقتصاد السعودية فحسب، وإنما على اقتصاد منطقة الخليج والشرق الأوسط.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية
سبق

تسير رؤية السعودية 2030 في الطريق المرسوم لها محققة تطلعات ولاة الأمر الطامحين إلى تطوير البلاد على المستويات كافة، وتقوية أركان الاقتصاد، والمحافظة على مكتسبات الوطن، وما حققه من منجزات تنموية خلال العقود الماضية يُشار لها بالبنان.

ولعل الجولة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على منطقتَيْ القصيم وحائل دليل جديد على النجاحات التي حققتها وتحققها الرؤية، الساعية إلى دعم مناطق السعودية بلا استثناء عبر تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية التي تحقق كل الآمال المرجوة. وأستطيع أن أصف الجولة بأنها جولة خير ونماء، يقودها قائد هذه البلاد من أجل الوطن والمواطن. وهذه الجولة تحمل رسالة بأن الغد سيكون أفضل من اليوم.

تتذكرون معي عندما أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ملامح رؤية 2030، وبرامجها ومراحلها، وما تتطلع إليه من طموحات وآمال بإعادة صياغة اقتصاد السعودية برمته بعيدًا من مدخول النفط. وقال سموه إن الرؤية ستتبع آليات عمل مختلفة، تستشرف المستقبل بخطط مغايرة. عندها رأى البعض في الداخل والخارج أن الرؤية بالغت في تطلعاتها، وأنها تنشد المستحيل الذي من الصعب تحقيقه على أرض الواقع، وكان الجميع يتساءل باندهاش: كيف للمملكة أن تستغني عن دخل النفط في بناء اقتصاد قوي ومستدام؟ ولكن سمو ولي العهد لم يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل، وواصل الليل بالنهار باذلاً الجهود المضنية لتحقيق ما وعد به. وما هي إلا شهور قليلة جدًّا حتى أعلن سموه حزمة مشاريع عملاقة، كانت ملء سمع وبصر العالم، على رأسها مشاريع البحر الأحمر، والقدية، ونيوم.

والمتأمل في جولة خادم الحرمين في القصيم وحائل، وما شهدته من فعاليات وأرقام ومشاريع، يلحظ أن هذه الجولة تأتي امتدادًا لتطلعات رؤية 2030 التي وعدت بنقلة نوعية في كل منطقة من مناطق السعودية الـ13. وها هي القيادة الرشيدة توفي بما وعدت به، وتعلن مشاريع بقيمة تتجاوز 23 مليار ريال في القصيم وحائل وحدهما، في إشارة إلى أن سلسلة المشاريع التنموية ستستمر، وأنه في الغد قد نشهد تدشين مشاريع جديدة في مناطق أخرى، وبأرقام أكبر مما نسمعه اليوم.. هذه هي رؤية 2030.

ما أؤمن به أن العالم كله يتابع اليوم عن كثب ما تقوم به السعودية من جهد كبير لتنمية اقتصادها؛ ليس لسبب سوى أن الدول الكبرى تأمل بأن تضخ المزيد من الاستثمارات في صورة مشاريع داخل السعودية. هذه الاستثمارات تبحث عن الاستقرار السياسي والأمان الاقتصادي، والأنظمة التجارية التي تضمن لها سلامة الاستثمارات. وهذه المزايا مجتمعة تتوافر في السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين. وهذا الأمر يدفعني إلى تعزيز النظرة التفاؤلية بأن اقتصاد السعودية مقبل على طفرة جديدة ونوعية، لا يقتصر تأثيرها الإيجابي على اقتصاد السعودية فحسب، وإنما على اقتصاد منطقة الخليج والشرق الأوسط.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
09:04 PM

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان - الرياض
A A A
0
418

تسير رؤية السعودية 2030 في الطريق المرسوم لها محققة تطلعات ولاة الأمر الطامحين إلى تطوير البلاد على المستويات كافة، وتقوية أركان الاقتصاد، والمحافظة على مكتسبات الوطن، وما حققه من منجزات تنموية خلال العقود الماضية يُشار لها بالبنان.

ولعل الجولة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على منطقتَيْ القصيم وحائل دليل جديد على النجاحات التي حققتها وتحققها الرؤية، الساعية إلى دعم مناطق السعودية بلا استثناء عبر تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية التي تحقق كل الآمال المرجوة. وأستطيع أن أصف الجولة بأنها جولة خير ونماء، يقودها قائد هذه البلاد من أجل الوطن والمواطن. وهذه الجولة تحمل رسالة بأن الغد سيكون أفضل من اليوم.

تتذكرون معي عندما أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ملامح رؤية 2030، وبرامجها ومراحلها، وما تتطلع إليه من طموحات وآمال بإعادة صياغة اقتصاد السعودية برمته بعيدًا من مدخول النفط. وقال سموه إن الرؤية ستتبع آليات عمل مختلفة، تستشرف المستقبل بخطط مغايرة. عندها رأى البعض في الداخل والخارج أن الرؤية بالغت في تطلعاتها، وأنها تنشد المستحيل الذي من الصعب تحقيقه على أرض الواقع، وكان الجميع يتساءل باندهاش: كيف للمملكة أن تستغني عن دخل النفط في بناء اقتصاد قوي ومستدام؟ ولكن سمو ولي العهد لم يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل، وواصل الليل بالنهار باذلاً الجهود المضنية لتحقيق ما وعد به. وما هي إلا شهور قليلة جدًّا حتى أعلن سموه حزمة مشاريع عملاقة، كانت ملء سمع وبصر العالم، على رأسها مشاريع البحر الأحمر، والقدية، ونيوم.

والمتأمل في جولة خادم الحرمين في القصيم وحائل، وما شهدته من فعاليات وأرقام ومشاريع، يلحظ أن هذه الجولة تأتي امتدادًا لتطلعات رؤية 2030 التي وعدت بنقلة نوعية في كل منطقة من مناطق السعودية الـ13. وها هي القيادة الرشيدة توفي بما وعدت به، وتعلن مشاريع بقيمة تتجاوز 23 مليار ريال في القصيم وحائل وحدهما، في إشارة إلى أن سلسلة المشاريع التنموية ستستمر، وأنه في الغد قد نشهد تدشين مشاريع جديدة في مناطق أخرى، وبأرقام أكبر مما نسمعه اليوم.. هذه هي رؤية 2030.

ما أؤمن به أن العالم كله يتابع اليوم عن كثب ما تقوم به السعودية من جهد كبير لتنمية اقتصادها؛ ليس لسبب سوى أن الدول الكبرى تأمل بأن تضخ المزيد من الاستثمارات في صورة مشاريع داخل السعودية. هذه الاستثمارات تبحث عن الاستقرار السياسي والأمان الاقتصادي، والأنظمة التجارية التي تضمن لها سلامة الاستثمارات. وهذه المزايا مجتمعة تتوافر في السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين. وهذا الأمر يدفعني إلى تعزيز النظرة التفاؤلية بأن اقتصاد السعودية مقبل على طفرة جديدة ونوعية، لا يقتصر تأثيرها الإيجابي على اقتصاد السعودية فحسب، وإنما على اقتصاد منطقة الخليج والشرق الأوسط.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,348
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,622
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,050
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,232

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة