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الكويت.. "ذو القبعة الحمراء" أشعل النار بمركز تسوُّق وفرَّ هاربًا

رصدته الكاميرات.. وجارٍ ضبطه لمعرفة السبب وراء جريمته

يتحرى رجال المباحث في مخفر صباح الأحمد بالكويت عن مواطن كويتي؛ رصدته كاميرات مركز تسوُّق تابع لجمعية تعاونية وهو يشعل النار في "كرتون شيبس" من دون سبب.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن المسؤولين في الجمعية فور اكتشافهم الحريق أبلغوا الأمنيين في مخفر صباح الأحمد بأن شخصًا كان يرتدي قبعة حمراء دخل إلى السوق بشكل طبيعي إلا أن كاميرات المراقبة المثبتة أظهرت قيامه بتصرفات غريبة؛ إذ أشعل النار في "كرتون شيبس"، وغادر المكان من دون معرفة الأسباب. وسارع الموظفون إلى إخماد الحريق قبل أن يمتد.

وقال مصدر أمني: "إن رجال مباحث الأحمدي توصلوا من تحرياتهم إلى أن المتهم مواطن كويتي، سُجلت بحقه قضية، وجارٍ ضبطه لمعرفة السبب وراء ما أقدم عليه".

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الكويت.. "ذو القبعة الحمراء" أشعل النار بمركز تسوُّق وفرَّ هاربًا
سبق

يتحرى رجال المباحث في مخفر صباح الأحمد بالكويت عن مواطن كويتي؛ رصدته كاميرات مركز تسوُّق تابع لجمعية تعاونية وهو يشعل النار في "كرتون شيبس" من دون سبب.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن المسؤولين في الجمعية فور اكتشافهم الحريق أبلغوا الأمنيين في مخفر صباح الأحمد بأن شخصًا كان يرتدي قبعة حمراء دخل إلى السوق بشكل طبيعي إلا أن كاميرات المراقبة المثبتة أظهرت قيامه بتصرفات غريبة؛ إذ أشعل النار في "كرتون شيبس"، وغادر المكان من دون معرفة الأسباب. وسارع الموظفون إلى إخماد الحريق قبل أن يمتد.

وقال مصدر أمني: "إن رجال مباحث الأحمدي توصلوا من تحرياتهم إلى أن المتهم مواطن كويتي، سُجلت بحقه قضية، وجارٍ ضبطه لمعرفة السبب وراء ما أقدم عليه".

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
02:00 AM

الكويت.. "ذو القبعة الحمراء" أشعل النار بمركز تسوُّق وفرَّ هاربًا

رصدته الكاميرات.. وجارٍ ضبطه لمعرفة السبب وراء جريمته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,560

يتحرى رجال المباحث في مخفر صباح الأحمد بالكويت عن مواطن كويتي؛ رصدته كاميرات مركز تسوُّق تابع لجمعية تعاونية وهو يشعل النار في "كرتون شيبس" من دون سبب.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن المسؤولين في الجمعية فور اكتشافهم الحريق أبلغوا الأمنيين في مخفر صباح الأحمد بأن شخصًا كان يرتدي قبعة حمراء دخل إلى السوق بشكل طبيعي إلا أن كاميرات المراقبة المثبتة أظهرت قيامه بتصرفات غريبة؛ إذ أشعل النار في "كرتون شيبس"، وغادر المكان من دون معرفة الأسباب. وسارع الموظفون إلى إخماد الحريق قبل أن يمتد.

وقال مصدر أمني: "إن رجال مباحث الأحمدي توصلوا من تحرياتهم إلى أن المتهم مواطن كويتي، سُجلت بحقه قضية، وجارٍ ضبطه لمعرفة السبب وراء ما أقدم عليه".

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