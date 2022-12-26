وزارة التعليم تعلن عن ترقية أكثر من 15 ألف موظف وموظفة

سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى جميع المشمولين بالترقية

أعلنت وزارة التعليم عن ترقية 15.888 موظفًا وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات والمستخدمين، وبند الأجور في ديوان الوزارة، وإدارات التعليم (المكاتب والمدارس)، والملحقيات الثقافية.

وأكدت "الوزارة" أنه تمت المفاضلة والترشيح في الترقيات وفق معايير وإجراءات وضوابط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ولائحة المستخدمين، ولائحة المُعَيّنين على بند الأجور الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقدّمت التهنئة للحاصلين على الترقية من منسوبيها، راجية أن تكون حافزًا لهم لبذل المزيد من العطاء والتميز، وموضحة أنه سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى جميع الموظفين والإداريين الذين صدرت قرارات بترقيتهم، كما سيتم عكس تلك القرارات تباعًا على نظام "فارس".