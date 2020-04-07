"آل طالب" تهنّئ بتخرّج "الزهراني" في كلية فهد الأمنية

تقدمت أسرة "آل طالب"، ممثلة في ابنهم طالب الدوسي الزهراني، وإخوانه، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لوالد الملازم يحيى، ولجميع أفراد أسرته.



جاء ذلك بمناسبة تخرج الملازم يحيى أحمد سالم الزهراني، في كلية الملك فهد الأمنية، برتبة ملازم.



وسأل المهنّئون، الله، للملازم "يحيى" التوفيق في حياته العملية، لخدمة دينه ووطنه ومليكه.



